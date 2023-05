Britanska organizacija Operacija Florijan donirala vatrogasni kamion

Podgorica, (MINA) – Britanska organizacija Operacija Florijan donirala je vatrogasni kamion Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trubjela, saopšteno je iz Britanske ambasade u Podgorici.

Ta donacija britanske organizacije Operacija Florijan crnogorskom Savezu vatrogasaca realizovana je posredstvom Britanske ambasade u Podgorici.

Iz Britanske ambasade u Podgorici kazali su da Operacija Florijan već dugi niz godina sarađuje sa crnogorskim i drugim vatrogascima širom regiona.

„Sama donacija uključuje vatrogasni kamion sa kompletnom opremom za intervencije u požarima, kao i za spašavanje povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama“, navodi se u saopštenju.

Iz Britanske ambasade u Podgorici rekli su da, osim kamiona, donacija uključuje mobilnu pumpu za vodu, hidraulični alat za razvaljivanje automobila, uniforme i ličnu zaštitnu opremu.

Kako su naveli, instruktori Operacije Florijan obučavali su članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trubjela, a donacija je realizovana uz veliku podršku Saveza vatrogasaca Crne Gore i Vatrogasno spasilačke jedinice Nikšić.

Džeremi Apton i Dejvid Trajumf iz Operacije Florijan rekli su da su projekat koji je u toku u Crnoj Gori u velikoj mjeri pomogli Goran Janković iz Saveza vatrogasaca i tim Saveza u Podgorici.

Oni su kazali da su podršku imali i od Britanske ambasade u Crnoj Gori.

„Naš cilj je da širom Crne Gore pomognemo vatrogasne jedinice kroz pružanje obuka i eventualno donaciju opreme, kako bi vatrogasci u Crnoj Gori bili sigurniji, a građani i posjetioci dobili najviše standarde usluge vatrogasne zaštite koju zaslužuju“, naveli su Apton i Trajumf.

Kako se navodi, veliku zahvalnost za tu donaciju članovi Operacije Florijan duguju i sponzorstvu Rotari kluba u Mančesteru i nadaju se da će ta saradnja dalje povezati rotari klubove u Ujedinjenom Kraljevstvu i Crnoj Gori.

Šefica političkog odsjeka u Britanskoj ambasadi, Rejčel Desuza, rekla je da joj je drago što je Ambasada učestvovala u donaciji zajedno sa Operacijom Florijan i Udruženjem vatrogasaca i spasilaca, a kako bi pomogli bolju pripremljenost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trubjela uoči požarne sezone.

„Opipljive donacije i obuke svjetske klase za vatrogasce u Crnoj Gori nastavljaju da unapređuju ovu entuzijastičnu i profesionalnu službu. Ove profesionalne službe sarađuju sa svima, bez obzira na političke i druge kulturne različitosti, zarad dobrobiti svih građana“, dodala je ona.

Operacija Florijan je neprofitna organizacija sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, koja nudi međunarodnu podršku vatrogasnim službama širom svijeta.

Iz Ambasade su kazali da se članovi te organizacije oslanjaju na velikodušnost i podršku vatrogasaca, šire javnosti i poslovnih subjekata u Ujedinjenom Kraljevstvu.

„Vatrogasci u službi i penzionisani vatrogasci iz Ujedinjenog Kraljevstva izdvajaju svoje vrijeme kako bi pomogli različitim projektima“, navodi se u saopštenju.

