Britanska ambasada: Radujemo se skorom formiranju nove vlade

Podgorica, (MINA) – Britanska ambasada čestitala je Crnoj Gori na mirnoj izbornoj atmosferi tokom jučerašnjih parlamentarnih izbora, a političkim subjektima na osvojenim mandatima.

“Čestitamo svim političkim partijama koje su osvojile mandate, kao i Crnoj Gori na održavanju parlamentarnih izbora u mirnoj atmosferi, koje je ODIHR danas opisao kao konkurentne i dobro vođene“, naveli su iz Ambasade.

Oni su kazali da se raduju skorom formiranju nove vlade.

„I nastavku naše odlične bilateralne saradnje zasnovane na našim zajedničkim vrijednostima”, navodi se u saopštenju.

