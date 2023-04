Brđanin zbog smjene podnio tužbu Upravnom sudu

Podgorica, (MINA) – Smijenjeni direktor Uprave policije Zoran Brđanin i njegov pravni zastupnik Siniša Gazivoda predali su Upravnom sudu tužbu protiv rješenja Vlade o njegovom prestanku mandata.

Vlada je smijenila Brđanina u martu, a kao razlog navedena je odgovornost nakon hapšenja pomoćnika direktora Dejana Kneževića, zbog sumnje da je sarađivao sa kriminalnim strukturama. Uoči smjene, premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić tražili su od Brđanina da sam podnese ostavku, što je on odbio.

Kako prenosi portal Vijesti, iz advokatske kancelarije Gazivoda rekli su da su uz tužbu Upravnom sudu predali i zahtjev za odlaganje izvršenja tog rješenja i rješenja o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave policije.

Oni su kazali da je Vlada donijela nezakonito rješenje o prestanku mandata direktora Uprave policije uz pogrešeno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i povrede pravila postupka.

“Takvo odlučivanje o prijevremenom prestanku mandata direktora Uprave policije, koje nema utemeljenje u zakonu, nije služilo legitimnom cilju i predstavlja i prijetnju po operativnu nezavisnost i političku neutralnost policije kojom rukovodi direktor ovog dijela sistema”, kaže se u saopštenju.

Gazovida je saopštio da je potreba demokratskog društva da se dosljedno sprovodi načelo zakonitosti i vladavine prava.

Kako je dodao, da bi se to ostvarilo, mora postojati i efikasan sistem kontrole nad upravom, što je u konkretnom slučaju Upravni sud, odnosno sudska kontrola kroz upravni spor.

Prema riječima Gazivode, na taj način se obezbjeđuje zaštita prava građana od samovolje i posljedica zloupotrebe moći od strane vlasti, što je upravo i predmet tog tužbenog zahtjeva.

“Tužba je argumentovana i takozvanim strazburškim standardima, odnosno preporukama Savjeta Evrope u toj oblasti, kao i sudskom praksom Evropskom suda za ljudska prava, posebno u dijelu prava na pravično, brzo i efikasno suđenje i garancija dostupnosti djelotvornih pravnih ljekova, a što se odnosi i na prestanak učinjene povrede ili sprječavanja njenog nastavljanja”, naveo je Gazivoda.

