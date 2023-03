Brđanin: Tražiću poništenje odluke Vlade pred Upravnim sudom

Podgorica, (MINA) – Smijenjeni direktor Uprave policije Zoran Brđanin saopštio je da će se obratiti Upravnom sudu u cilju poništenja odluke Vlade o njegovom razrješenju.

Vlada je danas, na predlog ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, smijenila Brđanina nakon što je on odbio da podnese ostavku, pošto je prošle srijede uhapšen njegov pomoćnik Dejan Knežević.

Brđanin je u izjavi za portal Pobjede kazao da odluku Vlade smatra nezakonitom, zbog čega će reagovati ka Upravnom sudu.

“Uložiću odgovarajuća pravna sredstva prema Upravnom sudu u cilju ostvarivanja prava i zakonitosti, te poništenja ove odluke Vlade”, kazao je Brđanin.

