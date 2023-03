Brđanin smijenjen nezakonito i van procedure

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić su nezakonito i van procedure smijenili direktora Uprave policije Zorana Brđanina, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su smjenu Brđanina ocijenili kao “svojevrsni puč u organizaciji Abazovića i Adžića”.

Kako su naveli iz DPS-a, Crna Gora je pravna država, a nadležnosti državnih organa su strogo definisane.

“Opšte je poznato da provizorna Vlada nije imala zakonsko uporište za ovu odluku i ovo je eklatantan primjer uzurpiranja vlasti”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su optužili Abazovića da je povezan sa kriminalnim klanovima.

“To što poziva na čast, koju uzgred nema, neće mu pomoći kada jednom bude morao pred sudom da odgovara za sva svoja nepočinstva, kršenja Ustava i zakona”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, oni koji Abazovića u tome slijepo slijede, treba da znaju da su puki saučesnici u veoma ozbiljnim djelima koja sa sobom povlače krivičnu odgovornost.

