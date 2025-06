Božović: Zakonom o Ustavnom sudu definisati godine za penzionisanje sudija

Podgorica, (MINA) – Nacrt mišljenja Venecijanske komisije (VK) potvrdio je da je pravna neujednačenost i nedostatak jasne prakse, naročito u vezi sa postupanjima unutar Ustavnog suda, stvorila ozbiljne nedoumice i otvorila prostor za političke i pravne tenzije, kazao je ministar pravde Bojan Božović.

On je rekao da se Nacrt mišljenja VK, o kojem će danas govoriti na plenarnoj sjednici, ne bavi pojedinačnim slučajem penzionisanja sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović, već daje preporuke u cilju prevazilaženja dugotrajne i štetne neujednačene prakse, i da predstavlja važan doprinos pravnoj stabilnosti i institucionalnom integritetu Crne Gore.

“Smatramo, kao i VK, da je apsolutni prioritet da se u Zakonu o Ustavnom sudu jasno i nedvosmisleno definišu godine za penzionisanje sudija, čime ćemo otkloniti izvor svih dosadašnjih sporova i pravne konfuzije”, naveo je Božović na Fejsbuku /Facebook/.

Pored toga, kako je rekao, proširenje pravila o sukobu interesa, posebno u kontekstu odlučivanja o ličnim statusima sudija, biće ključno za očuvanje povjerenja u nezavisnost i etičnost rada Ustavnog suda.

“Ovaj nacrt potvrđuje ono na šta smo godinama ukazivali — da je pravna neujednačenost i nedostatak jasne prakse, naročito u vezi sa postupanjima unutar Ustavnog suda, stvorila ozbiljne nedoumice, narušila povjerenje u institucionalne mehanizme i otvorila prostor za političke i pravne tenzije”, kazao je Božović.

On je istakao da pravni sistem ne može funkcionisati na pretpostavkama, niti institucije mogu raditi u uslovima normativne nedorečenosti.

Božović je rekao da će sve preporuke iz mišljenja VK biti uvažene s ciljem da se osigura nesmetano, predvidivo i pravno utemeljeno funkcionisanje Ustavnog suda.

“U najkraćem roku će svim relevantnim institucijama biti upućen poziv za delegiranje članova koji će učestvovati u pripremi izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu”, kazao je Božović navodeći da će biti objavljen javni poziv za nevladin sektor i stručnu javnost, kako bi i građani i struka dobili priliku da doprinesu rješenjima.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo pravde pokreće formiranje radne grupe sastavljene od predstavnika vlasti, opozicije i nadležnih institucija, koja će raditi na potpunoj i preciznoj implementaciji preporuka VK.

“Ovo je trenutak da pokažemo političku odgovornost, institucionalnu zrelost i odlučnost da gradimo pravni poredak koji ne zavisi od volje pojedinaca, već od jasno uređenih procedura, utemeljenih u Ustavu i zakonima Crne Gore”, naveo je Božović.

