Božović: Vlada ove sedmice o zaradama sudija i tužilaca

Podgorica, (MINA) – Vlada će ove sedmice razmatrati predloge izmjena više zakona kojima je predviđeno povećanje zarada sudijama i državnim tužiocima za 30 odsto, najavio je ministar pravde Bojan Božović.

„Ove sedmice pred Vladom će biti predlog izmjena više zakona kojim se predviđa povećanje osnovne zarade sudijama i državnim tužiocima za 30 odsto, počev od majske plate”, naveo je Božović na Fejsbuku /Facebook/.

On je kazao da će danas o detaljnom planu zvanično obavijestiti predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, kao odgovor na njeno pismo od 31. marta.

