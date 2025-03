Božović: Politička volja za sprovođenje presuda ESLJP nije nikad dovedena u pitanje

Podgorica, (MINA) – Politička volja za sprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u Crnoj Gori nikada nije bila dovedena u pitanje, bez obzira na ekonomske ili političke implikacije tih presuda, kazao je ministar pravde Bojan Božović.

Božović se u Podgorici sastao sa predsjednikom ESLJP Markom Bošnjakom tokom njegove zvanične posjete Crnoj Gori.

Sastanak je, kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, bio prilika za razmjenu mišljenja o ključnim pitanjima vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa i borbi protiv korupcije, kao i o važnim temama iz domena ljudskih prava.

Navodi se da je Božović izrazio zadovoljstvo posjetom Bošnjaka Crnoj Gori, kao i njegovim izborom na čelnu poziciju ESLJP.

Božović je, kako se dodaje, posebno istakao značaj izbora sudije Ivane Jelić za potpredsjednicu suda, naglašavajući da je to potvrda njenih nesumnjivih kvaliteta.

On je naglasio da je prisustvo ljudi iz Jugoistočne Evrope na ključnim pravosudnim pozicijama u Evropi od velikog značaja, ne samo za njih lično, već i za države iz kojih dolaze, jer dodatno jača povjerenje u pravosudne institucije i pravni poredak zasnovan na evropskim vrijednostima.

Navodi se da je Božović naglasio posvećenost Crne Gore evropskim vrijednostima i sistemu zaštite ljudskih prava koji se temelji na Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

On je podsjetio da je Crna Gora u februaru 2023. ratifikovala Protokol 16 uz Konvenciju, čime je dodatno ojačana saradnja sa Evropskim sudom.

Božović je ponovio da Crna Gora smatra da se sve presude ESLJP moraju poštovati i sprovoditi bez odlaganja, i da takva praksa treba da postoji u svim državama članicama Savjeta Evrope.

On je, kako se dodaje, istakao da, bez obzira na različita mišljenja u političkim i pravnim debatama, supremacija Evropske konvencije i njen autoritet kroz sudsku praksu Evropskog suda ne smiju biti dovedeni u pitanje.

„Nakon utvrđenih izmjena i dopuna Zakona o budžetu Crne Gore za prošlu godinu, Vlada je zaključila da su se stekli uslovi za ispunjenje svoje pozitivne obaveze izvršenja konkretnih nespornih pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka donijetih u korist ostalih bivših radnika pomenutog privrednog društva u stečaju, a po osnovu kojih su potraživanja priznata u stečajnom postupku“, navodi se u saopštenju.

Bošnjak se, kako se dodaje, osvrnuo na obilježavanje 75. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima ove godine, ističući njen ključni značaj za zaštitu i unapređenje ljudskih prava širom Evrope.

Navodi se da je Božović poslao jasnu poruku da politička volja za sprovođenje presuda ESLJP u Crnoj Gori nikada nije bila dovedena u pitanje, bez obzira na ekonomske ili političke implikacije tih presuda.

“I da ih država ne posmatra kao presude „protiv“ sebe, već kao mehanizam za jačanje pravnog poretka i zaštitu prava građana”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS