Božović naredna četiri dana u Francuskoj

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Bojan Božović boraviće naredna četiri dana u posjeti Francuskoj, gdje će učestvovati na Plenarnom sastanku Mreže za borbu protiv korupcije (ACN), pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

U platformi za učešće Božovića na Plenarnom sastanku ACN navodi se da učešće Crne Gore na tom sastanku u Parizu predstavlja važan korak u jačanju međunarodne saradnje i posvećenosti države borbi protiv korupcije.

„Ovaj događaj je od posebnog značaja za Crnu Goru, jer dolazi u trenutku kada je naša zemlja zvanično iskazala interesovanje za pristupanje Istanbulskom Akcionom planu za borbu protiv korupcije (IAP), jednom od ključnih mehanizama ACN-a“, kaže se u platformi.

Kako se dodaje, pristupanje IAP-u omogućilo bi Crnoj Gori da, kroz strukturisani proces evaluacije i preporuka, dodatno unaprijedi institucionalni i zakonodavni okvir za borbu protiv korupcije, usklađujući ga s najboljim međunarodnim standardima.

„Imajući u vidu strateški značaj ovog procesa za reformsku agendu i evropske integracije ministar pravde će sa generalnom direktoricom učestvovati na predstojećem plenarnom zasijedanju, kako bi se obezbijedilo adekvatno predstavljanje državnih institucija i omogućio konstruktivan doprinos diskusijama na najvišem nivou“, navodi se u platformi.

Ističe se da plenarni sastanak predstavlja važnu priliku da Crna Gora potvrdi i konkretizuje svoju namjeru za pristupanje ovom mehanizmu, kao i da se predstavi kao kredibilan i posvećen partner u borbi protiv korupcije na regionalnom i globalnom nivou.

