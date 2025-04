Božović: Intenziviraćemo kontakte sa Hrvatskom u cilju revidiranja Sporazuma

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde će intenzivirati kontakte sa Vladom Hrvatske u cilju revidiranja Sporazuma o saradnji u gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, najavio je ministar pravde Bojan Božović, dodajući da bi bilo pravično da se ispitaju sve okolnosti.

Božović je to rekao u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Socijalističke narodne partije (SNP) Slađana Kaluđerović da li se Sporazum iz 2006. godine može revidirati, da li je pokrenuta takva inicijativa i da li ima povratnih informacija od Hrvatske.

Kaluđerovič je naglasila da u Sporazumu o saradnji u gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida između Crne Gore i Hrvatske postoji asimetričnost u pravima i obavezama jedne i druge strane.

Prema riječima Kaluđerović, radi se o „političkoj kapitulaciji Crne Gore pred Hrvatskom“.

Božović je rekao da su od crnogorskog Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) dobili informacije da je hrvatskom nadležnom tužilaštvu poslat upit o revidiranju sporazuma iz 2006. godine.

„Na upit VDT-a u kojoj fazi se nalazi postupak revidiranja i usaglašavanja, iz hrvatskog tužilaštva su ih informisali da je, u skladu sa njihovim zakonodavstvom, upućen zahtjev njihovom Ministarstvu pravde za saglasnost“, kazao je Božović.

Kako je naveo, Vlada je već preduzela neke korake, a to je učinilo i VDT, šaljući jasan signal da je opravdana namjera da se sporazum iz 2006. godine revidira.

„Ne sa namjerom da se na bilo koji način izbjegava odgovornost pojedinaca i sa naše strane tokom događaja devedesetih godina, ali isto smatramo da je pravično da se ispitaju okolnosti koje su se desile na teritoriji Hrvatske“, rekao je Božović.

On je naglasio da će intenzivirati saradnju sa Vladom Hrvatske, dodajući da mu je drago što postoje kontakti koje je iniciralo crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova oko prevazilaženja spornih pitanja, koja, kako je naveo, podrazumijevaju i ratne zločine.

„Pomaka je bilo u posljednjih nekoliko mjeseci i nadam se da će oni rezultirati revidiranjem postojećeg Sporazuma“, rekao je Božović.

Kaluđerovič je rekla da je to pozitivan signal jer Crna Gora ne treba da dozvoli ponižavanje.

„Ne možemo da pristanemo na to da naše žrtve manje vrijede. Ruka pravde je ruka pravde onda kada stigne do svih koji su počinili zločine“, poručila je Kaluđerović.

Ona je pozvala Hrvatsku da što prije odgovori pozitivno na pozive koji su poslati iz Crne Gore.

Poslanica Nove srpske demokratije Bojana Pićan pitala je Božovića da li postoji namjera Ministarstva pravde da izmijeni zakonske tekstove kako bi u Budvi bio osnovan Osnovni sud, navodeći da za to postoji potreba u tom gradu.

Božović je kazao da je saglasan sa neophodnošću da Budva dobije osnovni sud, ali i osnovno tužilaštvo.

„Mi moramo prvo da imamo u vidu cjelovitost i raznolikost Crne Gore po brojnim osnovama i da u skladu sa tim pronalazimo rješenja na probleme koje imamo u različitim regionima“, rekao je Božović.

On je podsjetio da EK godinama insistira na racionilaziciji pravosudne mreže što, kako je pojasnio, znači da se smanji broj sudova u Crnoj Gori.

„Apsolutno ćemo razmatrati svaku dobru inicijativu koja se tiče osnivanja novih sudova, ali i, kroz optimizaciju, spajanja malih sudova, kako bismo imali funkcionalna vijeća gdje nam je neophodno“, rekao je Božović.

Pićan je rekla da bi, osim osnivanja osnovog suda, trebalo razmotriti mogućnost formiranja višeg suda za južnu regiju.

