Bošnjačka zastava simbol identiteta koji podstiče na jedinstvo

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka zastava je simbol identiteta koji određuje, izdvaja, definiše, čuva i podstiče Bošnjake na jedinstvo, gajeći uporedo dobre odnose sa drugim narodima, saopšteno je iz Bošnjačke stranke (BS).

Iz te partije su čestitali 11. maj – Dan bošnjačke nacionalne zastave, navodeći da je to jedan od najvećih nacionalnih praznika za Bošnjake u Crnoj Gori i svim državama u kojima oni žive.

„Ponosni smo na činjenicu da nekada osporavana bošnjačka nacionalna zastava danas predstavlja nezaobilazan i važan ukras i obilježje na svim nacionalnim i državnim institucijama u gradovima gdje žive pripadnici bošnjačkog naroda”, kaže su u saopštenju.

BS je, kako su naveli, svojim djelovanjem u prethodnih 17 godina postojanja dao veliki doprinos u pogledu afirmacije, promocije i poštovanja bošnjačke zastave u Crnoj Gori.

Iz te partije su rekli da se, poštujući tradiciju, istoriju i običaje, nacionalna bošnjačka zastava vijori i prilikom kulturno-umjetničkih manifestacija, blagdana i porodičnih svečanosti.

“Bošnjačka zastava je simbol identiteta koji određuje, izdvaja, definiše, čuva i podstiče Bošnjake na jedinstvo, gajeći uporedo dobre odnose sa drugim narodima”, navodi se u saopštenju.

Dan bošnjačke nacionalne zastave obilježava se 11. maja, shodno odluci Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori i predstavlja nacionalni praznik Bošnjaka gdje god da žive.

