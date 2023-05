Bošnjačka stranka samostalno izlazi na izbore

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) nastupiće samostalno na vanrednim parlamentarnim izborima 11. juna, jednoglasno je odlučio Glavni odbor te partije.

Iz BS su kazali da je nosilac liste predsjednik te stranke Ervin Ibrahimović.

“Uvjereni smo da ćemo, kroz samostalan nastup i direktan kontakt sa građanima, kao i kroz pozitivnu kampanju, predstaviti naš izborni program”, kaže se u saopštenju BS.

Kako se dodaje, fokus njihovog izbornog programa biće na ekonomiji, ravnomjernom regionalnom razvoju, vladavini prava, zaštiti manjinskih prava, položaju mladih i žena.

