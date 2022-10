Bošnjačka stranka osvojila apsolutnu vlast u Rožajama

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) osvojila je istorijski rezultat u Rožajama i osvojila apsolutnu vlast sa 22 mandata, saopšteno je iz te partije.

Navodi se da je to pokazatelj da je BS jedini autentični predstavnik bošnjačkog naroda u Crnoj Gori i istinski zastupnik prava bošnjačkog naroda.

“Hvala građanima na ogromnoj podršci. Naš fenomenalan rezultat u Rožajama pokazuje da Bošnjaci nedvosmisleno biraju BS kao svog političkog reprezenta i to je nešto što je dobro za sve buduće političke procese”, kaže se u saopštenju.

Iz BS su kazali da su izuzetno zadovoljni rezultatom u Bijelom Polju, gdje su osvojili pet mandata, što je, kako navode, pokazatelj rasta podrške partiji u tom gradu.

“Nema vlasti u Bijelom Polju bez BS, mi smo pobjednici današnjih izbora”, poručili su iz te partije.

Oni su naveli da su zadovoljni rezultatom u Plavu, gdje su osvojili sedam mandata i pokazali da imaju najstabilnije biračko tijelo.

“Ljudi sve više daju povjerenje BS i taj trend više niko neće moći da zaustavi”, kaže se u saopštenju.

BS je, kako se navodi, i u Baru ostvarila bolji rezultat u odnosu na prošle izbore.

