Bošković: Vanredni izbori najrealnije rješenje

Podgorica, (MINA) – Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koji bi bili održani do kraja godine, najrealnije je i najčistije rješenje političke situacije u Crnoj Gori, smatra poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković.

On je kazao da oni koji su formirali vlast nakon izbora 30. avgusta 2020. godine pokušavaju da se dogovore o resetovanju odnosa.

„Međutim, kao što vidite, već četiri sastanka su održana. Toliko je nepovjerenja među njima da se ne mogu dogovoriti da obnove te odnose, a da na čelu te neke vlade ili parlamenta bude neko iz tih struktura“, rekao je Bošković Agenciji MINA.

On je dodao da je dobro što će se u narednih pet dana, odnosno do kraja ove sedmice, znati kakva je situacija, jer ako nema bilo kakvog dogovora, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović će raspisati izbore.

„Prema mom mišljenju, to je negdje najrealniji i najčistije rješenje, da se na tim izborima izmjerimo i vidimo da li građani podržavaju sve ovo što se dešavalo prethodne dvije godine“, poručio je Bošković.

On je, odgovarajući na pitanje kada bi ti izbori mogli biti održani sa obzirom na situaciju sa Ustavnim sudom, kazao da su to stvari koji komplikuju ionako komplikovanu političku situaciju, ali da je siguran da nikome nije u interesu da se status kvo zadrži.

„Moramo otići na izbore prije ili kasnije. Računam da te izbore možemo imati do kraja godine“, rekao je Bošković.

Prema njegovim riječima, podgorički i izbori u ostalim opštinama, zakazani za 23. oktobar, pokazaće raspoloženje birača u Crnoj Gori.

„I biće impuls svima da te (parlamentarne) izbore, računam do kraja godine, održimo u demokratskoj atmosferi“, dodao je Bošković.

On je ocijenio da je u prethodne dvije godine Crna Gora ne samo zaustavljena na putu evropskih integracija, nego i razorena po svakom stubu po kojem je bila prepoznatljiva, ne samo unutar njenih granica, nego mnogo više van njih.

To su, kako je naveo Bošković, multietnički, građanski karakter države, velika posvećenost i liderstvo u evropskim integracijama, članstvo u NATO.

„Sve te stvari su na najbrutalniji način razorene kako bi se Crna Gora opet, kao i nakon raspada Jugoslavije, definisala kao neodrživa zajednica, koja ne može sebe da ekonomski održi, a pogotovo politički da mora da zavisi od većeg susjeda, odnosno Srbije“, kazao je Bošković.

To su, kako je rekao, stvari koje opredjeljuju da je najbolje da se ide na izbore.

„Ono što smo govorili svih ovih godina, a pogotovo u susret izborima 2020. godine, te neke stvari isplivavaju na površinu – da su ogromna sredstva Rusije i Srbije iskorištena 2020. godine protiv Crne Gore“, kazao je Bošković.

U DPS-u, kako je rekao, smatraju da je krajnje vrijeme da kormilo Crne Gore preuzmu ozbiljni ljudi, koji znaju kako se upravlja državom.

Na pitanje da li je DPS razgovarao sa nekim drugim strankama oko postizanja konsenzusa za izbor sudija Ustavnog suda, Bošković je odgovorio da razgovaraju sa svima koji žele dobro Crnoj Gori, bez obzira na to da li su sa jednog ili drugog političkog spektra, i da je nesporno da žele da država ima funkcionalne institucije.

DPS će, kako je poručio, doprinijeti da se odblokira bilo koja institucija u Crnoj Gori, koja je veoma značajna za funkcionisanje čitavog sistema i odblokiranje procesa evropskih integracija.

Bošković je dodao da tu, prije svega, misli na Sudski savjet, Ustavni sud, vrhovnog državnog tužioca.

„Ne samo to. U krajnjem, spremni smo za razgovor na bilo koju temu koja će značiti dobro Crnoj Gori“, poručio je Bošković.

On je rekao da su iz DPS-a pokazali da političke interese partije nijesu stavili ispred državnih.

„Činjenica da smo podržali manjinsku Vladu Dritana Abazovića dovoljno govori u prilog tome da nam je cilj, prije svega, bio da Crnu Goru opet vratimo na evropski i evroatlantski put, koji je jedini moguć, a da smo interese i politički rejting partije stavili u drugi plan“, dodao je Bošković.

On je kazao da je cilj Vlade, koja je formirana uz podršku DPS-a, bilo nekoliko prioriteta.

„To je odblokiranje evropskog puta, vraćanje bezbjednosnih institucija pod svoje ognjište, mnogo bolje tretiranje zdravstvenih problema i vraćanje povjerenja stranih investitora, koji su neophodni kako bi se Crna Gora ekonosmki razvijala“, naveo je Bošković.

On je ocijenio da, nažalost, nijedan od ta četiri prioriteta nije „zagreban“ u bilo kom dijelu.

„Riješeno je pitanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na način za koji oni smatraju da je bilo ispravno“, rekao je Bošković.

To je, kako je kazao, u krajnjem dovelo do izglasavanja nepovjerenja Vladi Abazovića.

„Prije svega, zbog velike prevare koju je počinio prema potpisnicima tog sporazuma, jer sva pitanja iz sporazuma nijesu bila tretirana, već je on izvršavao neke lične obaveze prema drugoj državi“, naveo je Bošković.

Prema njegovim riječima, na taj način stvorila se politička situacija, koja je nezabilježena u modernoj istoriji Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS