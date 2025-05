Bošković potpredsjednik Izvršnog odbora Evropske platforme regulatornih tijela

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU) Branko Bošković izabran je za potpredsjednika Izvršnog odbora Evropske platforme regulatornih tijela (EPRA).

Iz AMU su saopštili da je Bošković izabran na zasijedanju te organizacije, koje se održava u Kišinjevu, u Moldaviji.

Kako su naveli, EPRA je mreža koja okuplja regulatorna tijela za medije iz cijele Evrope, sa ciljem razmjene iskustava, praćenja medijskih trendova i jačanja saradnje u oblasti medijske regulative.

„Učešće u njenim rukovodećim tijelima nosi značajnu odgovornost, ali i mogućnost uticaja na strateški razvoj evropskih regulatornih politika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da izbor Boškovića predstavlja važno priznanje za Agenciju, ali i za Crnu Goru, jer je prvi put crnogorski predstavnik izabran u rukovodstvo te veoma važne međunarodne mreže.

„Dodatno, to se može posmatrati i kao simboličan uspjeh za čitav Zapadni Balkan, budući da Crna Gora, kao lider u evropskim integracijama, ima priliku da doprinese regionalnoj vidljivosti i razmjeni znanja u domenu medijske regulacije“, rekli su iz AMU.

Kako su kazali iz Agencije, učešće u Izvršnom odboru EPRA-e omogućava ne samo doprinos u određivanju strateških pravaca djelovanja mreže, već i aktivno uključivanje u definisanje i promovisanje najboljih evropskih praksi.

„Boškovićev izbor dolazi kao rezultat višegodišnjeg angažmana u domaćem i međunarodnom regulatornom prostoru, ali i njegovog poznavanja šireg društvenog konteksta koji oblikuje medijsko okruženje, posebno u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da njegovo prisustvo u EPRA-inom rukovodstvu obogaćuje tu mrežu iskustvima iz regiona koji se istovremeno suočava sa tranzicionim izazovima primjene evropskih standarda.

Iz AMU su rekli da je ovogodišnji skup EPRA-e fokusiran na dvije ključne teme – zaštitu djece na internetu i društvenim mrežama, sa naglaskom na balansiranje bezbjednosti i prava djece, kao i na identifikaciju najboljih praksi kao osnove za kvalitetnu medijsku regulaciju.

Oni su naveli da zasijedanje u Moldaviji ima i svečani karakter, jer se njime obilježava 30 godina postojanja EPRA-e.

„Izbor predstavnika Crne Gore u Izvršni odbor EPRA-e potvrđuje rastući kredibilitet naše regulatorne institucije i njen doprinos širem evropskom dijalogu o slobodi medija, medijskom pluralizmu, medijskoj pismenosti i odgovoru na digitalne izazove savremenog društva“, kaže se u saopštenju.

