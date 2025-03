Boljeviću produžen pritvor za još tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud produžio je pritvor za još tri mjeseca Dušku Boljeviću, osumnjičenom za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

Kako je saopšteno je iz Vrhovnog suda, rješenje o produženju pritvora do 24. juna donijelo je Vijeće tog suda, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Iz Vrhovnog suda su kazali da je Boljeviću pritvor produžen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

„Pritvor je produžen po pritvorskom osnovu iz člana 175 stava 1 tački 1,3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Boljeviću pritvor određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 24. decembra, a produžen rješenjem vijeća tog suda 24. januara.

„Tako da po Rješenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor može trajati do 24. juna, do 13 sati i pet minuta“, dodaje se u saopštenju.

