Bokan jedini kandidat za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Dragan Bokan jedini je kandidat za predsjednika Košarkaškog saveza Crne Gore, saopšeno je iz te asocijacije.

Navodi se da je juče istekao rok za prijavu kandidata za izbor predsjednika.

“Kandidaturu za Dragana Bokana i ujedno jedinu pristiglu, podržalo je 43 kluba sa 53 delegata sa pravom glasa”, stoji u saopštenju.

Izborna Skupština zakazana je za 22.jul. Prethodna vanredna Skupština nije održana zbog nedostatka kvoruma, jer je od ukupnog broja 90 delegata Skupštine bilo prisutno 38 delegata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS