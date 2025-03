Bojović: Svi lokalni izbori da budu održani u jednom danu

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) predlaže da svi predstojeći lokalni izbori u Crnoj Gori budu održani u jednom danu, kako bi se politički fokus vratio na teme koje direktno utiču na kvalitet života građana, kazao je izvršni direktor te partije Vlado Bojović.

On je istakao da su godinama najveću podršku dobijali politički subjekti koji su, kroz retoriku i djelovanje, najviše dijelili Crnu Goru.

“Nažalost, ti trendovi su se nastavili i na lokalnom nivou – a primjer Budve to najbolje potvrđuje”, naveo je Bojović u saopštenju.

Kako je rekao, umjesto konkretnih rješenja, građanima se i dalje nude podjele, anahrona pitanja i nacionalističke tenzije.

Bojović je kazao da posebno zabrinjava što takvo stanje godinama tjera obrazovane, ambiciozne i sposobne mlade ljude da napuštaju Crnu Goru

“Umjesto da stvaramo uslove da oni ostanu, rade, zasnivaju porodice i razvijaju svoje zajednice, godinama smo svjedoci politike koja ih gura u odlazak”, rekao je Bojović i poručio da to mora da se promijeni.

Kako je dodao, PES vjeruje da izbori u Nikšiću i Herceg Novom mogu donijeti prekretnicu – da građani pošalju jasan signal da žele razvoj, a ne podjele.

“Vjerujemo da je došlo vrijeme da stranke koje se zalažu za evropske vrijednosti, za unapređenje životnog standarda, rast plata i penzija, privlačenje investicija i razvoj lokalnih sredina, konačno budu prepoznate i na lokalnom nivou”, naveo je Bojović.

Prema njegovim riječima, PES je spreman da preuzme odgovornost i pokaže kako se lokalna uprava može voditi uspješno, moderno i dinamično, kroz konkretne projekte, stvaranje prilika za mlade i vraćanje nade u svaku opštinu Crne Gore.

Bojović je poručio da je vrijeme da se lokalne politike vode vizijom razvoja, a ne pričama o podjelama iz prošlog vijeka.

“Crna Gora zaslužuje lokalnu vlast koja okuplja, a ne dijeli. Evropa sad – lokalni razvoj, prilike za mlade i život bez podjela”, zaključuje se u saopštenju Bojovića.

