Bojović: Potvrđeno da je Crna Gora lider u EU integracijama

Podgorica, (MINA) – Poslanici Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore su usvajanjem zajedničke Deklaracije i preporuka Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje potvrdili da je Crna Gora lider u procesu evropskih integracija, ocijenio je izvršni direktor Pokreta Evropa sad (PES), Vlado Bojović.

On je kazao da je u dokumentu prepoznat značajan napredak ostvaren u prošloj godini, uključujući privremeno zatvaranje tri pregovaračka poglavlja.

“Kao najveća partija parlamentarne većine, ponosni smo na naš poslanički klub, koji predanim radom u Skupštini donosi ključne odluke za evropsku budućnost Crne Gore”, naveo je Bojović u saopštenju.

Kako je rekao, reformski potezi premijera Milojka Spajića, potpredsjednika Vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića i posvećenost ministarke Maide Gorčević daju konkretne rezultate koji Crnu Goru približavaju Evropskoj uniji (EU).

“Svakim danom razbijamo skepticizam opozicije i dokazujemo da evropske integracije nijesu samo priča, već realan proces koji sprovodimo odgovorno i odlučno”, istakao je Bojović.

On je kazao da je jasna podrška iz EU dodatni podstrek da još brže nastave reformski kurs i evropski put Crne Gore.

