Bogdanović poziva Evropu sad u predizbornu koaliciju

Podgorica, (MINA) – Poslanik i generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović pozvao je Pokret Evropa sad (PES) u predizbornu koaliciju, nudeći im da prvi predlože kandidata za predsjednika države ili premijera.

On je u intervjuu Vijestima kazao da je neophodno, kako bi istinski građanska, demokratska i evropska Crna Gora pobjeđivala, da partije sličnih programskih opredjeljenja pronađu pobjednički model međusobne saradnje.

“Dvije najveće partije iz pomenutog političkog spektra, Demokrate i PES, treba da predlože kandidate za premijera i predsjednika države. U ime Demokrata pozivam PES u predizbornu koaliciju, kao i da prva da svoj predlog i izabere jednu od dvije prestižne državne funkcije”, rekao je Bogdanović.

On je ocijenio da je ponuda korektna i odgovorna, posebno u svjetlu činjenice da su Demokrate za razliku od PES-a parlamentarni subjekt, da imaju vjerovatno najjaču partijsku infrastrukturu u zemlji, stabilnost, homogenost i utemeljenost u biračkom tijelu.

“Imamo vlast u 80 odsto crnogorskih opština, desetak predsjednika opština i skupština opština, i jedina smo snažna partija koja se nikad nije cijepila ili dijelila”, kazao je Bogdanović.

On je rekao da se Demokrate ne opterećuju ko će biti kandidat Demokratske partije socijalista, jer je to partija “koju su serijski pobjeđivali i koju kao takvu više nije teško pobijediti”.

“Oni su prošlost, to samo još nije do kraja statistički zavedeno”, kazao je Bogdanović.

