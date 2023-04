Bogdanović: Milović rasplamsava mržnju prema Cetinju

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Pokreta Evropa sad Andrej Milović je, u svrhu rasplamsavanja mržnje prema Cetinju, počeo da koristi terminologiju kakvu, zlostavljajući Ukrajinu, već duže upotrebljava njegov uzor, kazao je generalni sekretar Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandar Bogdanović.

Milović je za Dan rekao da novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović treba da bude inaugurisan u Prijestonici i da će uskoro izvršiti dekontaminaciju Cetinja koje je, kako je naveo, za vrijeme tridesetogodišnje vladavine DPS-a, kontaminirano podjelama, mržnjom, razdorom.

Bogdanović je kazao da ne žele ni da pretpostavljaju šta Milović podrazumijeva pod dekontaminacijom.

“Ali znamo da se on ništa pitati neće povodom Cetinja. Jer, takve kao on Cetinje je oduvijek najbolje znalo – prezrijeti”, naveo je Bogdanović u reagovanju.

On je kazao da je Milović pametniji kad se po okruženju pojavljuje kako bi dotrčao da dočeka (Vladimira) Putina, nego kad počne da govori bilo što o Crnoj Gori.

Bogdanović je kazao da bi ovakva izjava Milovića bila skandalozna u nekim drugim vremenima.

“No u ovim, u kojima su prijetnje i govor mržnje postali dio svakodnevice, a karikaturalne pojave uobičajene na političkoj sceni, sve je za očekivati i više nas ništa ne iznenađuje”, dodao je Bogdanović.

