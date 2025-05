Bogdanović: Kapelica na ramenu policajca nije provokacija, već zakletva Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Amblem kapele na Lovćenu na ramenu pripadnika Specijalne jedinice policije nije provokacija, već poruka da on ne brani partiju, nego zavjet, kazao je predsjednik Kluba poslanika Demokrata, Boris Bogdanović.

Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda je, kako je saopšteno ranije danas iz Akcije za ljudska prava, preporučila Ministarstvu unutrašnjih poslova da izmijeni amblem na uniformi Specijalne jedinice policije “u skladu sa građanskim i sekularnim karakterom Crne Gore”.

Bogdanović je rekao da neko kada preporuči da se ukloni amblem kapelice sa Lovćena,sa policijskih uniformi ne udara na jedan znak, niti na jedan grob.

“Udara na pamćenje. Na temelj. Na dostojanstvo. Udara na Crnu Goru koja ne zavisi od političke rotacije, već od vjekovne vertikale”, naveo je Bogdanović u reagovanju.

Kako je istakao, Lovćen nije religijski simbol.

“Lovćen je Crna Gora u kamenu. To je mjesto gdje ne počiva samo vladika i vladar, već i jedna ideja: da se Crna Gora može braniti i pjesmom i puškom, i vjerom i zakonom, i riječju i čašću”, rekao je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, kapelica na ramenu specijalca nije provokacija.

“To je poruka da on ne brani partiju, već zavjet. Ne hapsi zbog razlike, već zbog zločina. Ne gleda naciju, već značku. A značka nije neprijatelj različitosti, već garant bezbjednosti”, dodao je Bogdanović.

On je pitao hoće li sjutra neko predložiti da se mijenja i grb Crne Gore, pa samim tim i zastava.

“Hoće li ombudsman reći da su krila orla previše široka ili da kruna diskriminiše one koji u nju ne vjeruju?”, pitao je Bogdanović.

Kako je istakao, građanski karakter države ne mjeri se time što se brišu simboli prošlosti ma kojoj vjerskoj i nacionalnoj grupi bili okrenuti, već što u njima prepoznajemo zajedničku vrijednost.

Sekularizam, dodao je Bogdanovć, ne znači amneziju, niti da Crna Gora ne zna šta je i ko je.

“Crna Gora koja se stidi Lovćena i onog ranije i ovog danas, nije Crna Gora. To je samo prostor između planine i zaborava”, rekao je Bogdanović.

