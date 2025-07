Bogat program aktivnosti na otvorenom u Portonovom

Podgorica, (MINA) – U Portonovom jul donosi bogat program aktivnosti na otvorenom, pa će, u jedinstvenom ambijentu, posjetioci svih generacija moći će da uživaju u događajima osmišljenim da zadovolje duh, tijelo i čula.

Za sve ljubitelje joge će, kako je saopšteno, svake srijede biti organizovani joga časovi na otvorenom, na atraktivnoj lokaciji Portonovi Helipada.

“Uz predivan pogled i mirise mora, učesnici će imati priliku da se opuste i regenerišu, uz stručno vođenje i u malim grupama od po maksimum 15 učesnika”, navodi se u saopštenju.

Sesije se održavaju uveče od 19 sati i 30 minuta. Potrebna je prethodna registracija, a kotizacija iznosi deset EUR.

Iz Portonovog su kazali da se za one koji preferiraju dinamičniji pristup, organizuju i funkcionalni treninzi na otvorenom, koji se održavaju četvrtkom od 19 sati i 30 minuta na istoj lokaciji ali sa drugačijim fokusom – snaga, kondicija i energija.

Treninzi traju 50 minuta, a broj mjesta je ograničen na 16 učesnika.

Portonovi i ovog ljeta misli na najmlađe pa se, kako su rekli iz kompanije, Portonovi Aqua Fun, zakazan za 13. jul, vraća se s još bogatijim programom razigranih aktivnosti na vodi.

“Djeca uzrasta od četiri do 12 godina moći će da uživaju u timskim igrama, štafetama, klizanju po vodenim stazama i velikoj vodenoj bitci, sve to u dva termina prilagođena uzrastu djece. Kotizacija iznosi deset EUR po djetetu, a broj mjesta je ograničen, pa se preporučuje pravovremena prijava putem linka“, navodi se u saopštenju.

Kako je najavljeno, 20. jula, Petar Grašo će održati veliki koncert na Portonovi Marina trgu.

Noć će otvoriti Emil Fetahović bend, koji je poznat po moćnim nastupima i bogatom muzičkom repertoaru, od rok klasika do regionalnih hitova uz dozu disko i fank zvuka.

Koncert počinje u 19 sati i 30 minuta, a ulaz je besplatan.

Iz Portonovog su kazali da je za kraj jula rezervisana najsofisticiranija noć ljeta – Portonovi veče vina, koje će biti održano 26. jula.

“Ovaj tradicionalni događaj okuplja ljubitelje vina i dobrog raspoloženja, a u saradnji sa Compania de Vinos Montenegro, posjetiocima će biti predstavljena pažljivo birana selekcija domaćih i internacionalnih vina”, kaže se u saopštenju.

Veče će upotpuniti nastup benda Perpetuum Mobile, a karte se mogu kupiti online po cijeni od 40 EUR, dok će na dan događaja iznositi 50 EUR.

