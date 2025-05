Bliskom saradnjom malih država do bolje otpornosti na globalne izazove

Podgorica, (MINA) – Male države mogu biti mostovi saradnje, ali i modeli brze i efikasne transformacije, kazao je ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović.

On je učestvovao danas na sastanku šefova država i vlada u okviru Igara malih zemalja u Andori, na temu „Otpornost malih evropskih država pred globalnim izazovima“.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), sastanak je bio prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnim globalnim izazovima sa kojima se suočavaju male evropske zemlje, a koje su, iako ograničenih resursa, dokazale da mogu biti katalizator promjena u globalnom okruženju i lideri na polju održivog razvoja, ljudskih prava, obrazovanja, sporta, zdravstva.

Ibrahimović je kazao da u vremenu u kojem se države suočavaju s ekonomskim i finansijskim izazovima, sve izraženijim posljedicama klimatskih promjena i opštom globalnom nestabilnošću, održavanje takvih manifestacija predstavlja više od sportskog događaja.

Prema njegovim riječima, razgovori predstavnika država i vlada na temu izazova s kojima se suočavaju male evropske države, potvrda su zajedničkih napora na planu osiguranja vidljivosti, ali i jačanja međusobne sigurnosti, povjerenja i saradnje.

“Kroz ovakve susrete, učimo jedni od drugih i gradimo temelje zajedničkog djelovanja koje nadilazi naše granice“, poručio je Ibrahimović.

On je kazao i da male države mogu igrati jedinstvenu ulogu i „biti mostovi saradnje, ali i modeli brze i efikasne transformacije“.

Iz MVP-a su kazali da je nakon sastanka na visokom nivou usvojena Deklaracija koja zagovara jačanje otpornosti, unaprjeđenje odnosa sa Evropsom unijom (EU) i drugim evropskim državama, jačanje saradnje među malim evropskim državama, te snažnu podršku miru i stabilnosti u Evropi i svijetu.

Ibrahimović je, na marginama sastanka, imao kraće razgovore sa princom Albertom II od Monaka, te regentima-kapetanima San Marina Denise Bronzeti i Italom Rigijem, kao i šefom diplomatije te države Lukom Bekarijem.

Kako je najavljeno, Ibrahimović će, tokom boravka u Andori, imati odvojene susrete sa predsjednikom Vlade Andore Gzavijerom Espotom Zamorom i ministarkom vanjskih poslova Imom Tor Faus.

Ibrahimović će danas obići i crnogorske sportiste koji učestvuju na ovogodiošnjim Igrama malih država.

