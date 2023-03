Blažić: Skupština Crne Gore ne postoji

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore nema ustavna ni zakonska ovlašćenja da nastavi sa radom u bilo kom obliku, a kamoli da donosi zakone, poručio je dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić.

Parlament je danas, glasovima 41 poslanika, ponovo usvojio izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi.

Blažić je na Fejsbuku /Facebook/ napisao da Skupština Crne Gore ne postoji.

“Skupština je raspuštena ukazom predsjednika Crne Gore, a samim tim nema ni poslanika, niti ustavnih ni zakonskih ovlašćenja da nastavi sa radom u bilo kom obliku, a kamoli da donosi zakone”, istakao je Blažić.

On je rekao da je raspuštanjem Skupštine po sili Ustava i zakona prestao mandat poslanicima.

“Istovremeno, predsjednik Crne Gore ne može ni imati ovlašćenja da takve izmjene zakona proglasi ukazom jer bi eklatantno povrijedio Ustav Crne Gore”, naveo je Blažić.

