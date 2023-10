Blagojević dobitnik međunarodne nagrade ‟Kočićevo pero”

Podgorica, (MINA) – Crnogorski književnik Gorčin Blagojević dobitnik je međunarodne nagrade ‟Kočićevo pero” za roman Bezimeni vrh.

To je jednoglasno odlučio žiri Zadužbine Petar Kočić u sastavu Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković.

Ta značajna nagrada Blagojeviću će biti uručena u subotu, u Kući nobelovca Iva Andrića.

„Blagojević je nagradu dobio za visoko dostignuće u savremenoj književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi“, saopštio je žiri.

