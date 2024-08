Bjelopoljcu 18 dana zatvora zbog vožnje motocikl sa 2,95 promila alkohola

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljac M.Lj. (36) osuđen je na 18 dana zatvora zbog vožnje motocikla sa 2,95 promila alkohola u organizmu. saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Predsjednik tog suda Marko Đukanović rekao je da je sutkinja Katarina Vujačić kaznu zatvora M.Lj. izrekla danas u hitnom postupku.

“On je sankcionisan nakon što su dokazani navodi optužnog akta da je oko 13 sati na Jadranskom putu u Budvi upravljao motociklom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,95 grama po kilogramu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je M.Lj., osim zatvorske kazne, izrečena i zabrana upravljanja vozilima u trajanju od četiri mjeseca, kao i tri kaznena boda.

