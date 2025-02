Bjelopoljcu 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom kokaina

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljac M.Z. (26) osuđen je na 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom kokaina,

saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Navodi se da je u hitnom postupku utvrđeno da je M.Z. u srijedu, oko 23 sata i 50 minuta, na lokalnoj saobraćajnici u Budvi vozio pod dejstvom kokaina.

Iz budvanskog Suda za prekršaje su rekli da mu je, osim kazne zatvora, izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima četiri mjeseca, kao i tri kaznena boda, koje će izvršiti Uprava policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS