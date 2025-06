Bjelopoljac procesuiran zbog šumske krađe

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje podnijeli su nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv I.T. iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično djelo šumska krađa.

Kako je saopšteno iz policije, I.T. je, kako se sunja, u državnoj šumi u Gazdinskoj jedinici Lozna, u opštini Bijelo Polje, bez potrebne dokumentacije, posjekao stabla klena i graba.

Iz Uprave policije su poručili da nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima u borbi protiv ekološkog kriminala.

„Kao i na sprečavanju bespravne sječe šuma i pronalasku i procesuiranju izvršilaca ovih krivičnih djela, a u cilju očuvanja prirodnih resursa Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

