Bjeković: Ljudska prava da ostanu u središtu društvenih procesa

Podgorica, (MINA) – U vremenu brojnih izazova, poštovanje međunarodnih standarda ljudskih prava ostaje temelj demokratije, vladavine prava i dostojanstva svakog pojedinca, kazao je ombudsman Siniša Bjeković, navodeći da te vrijednosti moraju ostati u fokusu svih društvenih procesa.

Institucija Zaštitnika organizovala je radni doručak za ambasadore zemalja koje u kontinuitetu prate rad institucije i sa kojima sarađuju, kao i predstavnike međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, s ciljem predstavljanja godišnjeg izvještaja o radu za prošlu godinu i stanja ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.

Bjeković je, kako je saopšteno iz institucije Zaštitnika, naglasio značaj međunarodne saradnje, ne samo kao izvora stručne podrške, platforme za razmjenu iskustava, praksi i zajedničkih inicijativa, već i kao potvrde da zaštita i promocija ljudskih prava prevazilazi nacionalne granice.

On je, predstavljajući izvještaj o radu, ukazao na rekordnih 1.164 pritužbi u radu, od kojih je 1.015 primljeno u proploj godini, i naveo da je okončano 90,12 odsto.

Primljene pritužbe odnosile su se na rad državnih organa, organa državne uprave i drugih organizacija (379), sudova (85), Državnog tužilaštva (33), Uprave policije (58), javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja (218), organa lokalne samouprave i uprave (62) i na rad organa, službi i nosilaca javnih ovlašćenja u drugim državama, privredna društva, druga pravna lica, preduzetnike, fizička lica (180).

Bjeković je saopštio da su u 236 predmeta data mišljenja sa 451 preporukom nadležnim organima i drugim subjektima za otklanjanje utvrđenih povreda prava.

Iz razmatranja primljenih pritužbi u oblasti javne uprave, kako je rekao, uočava se da je i u ovoj izvještajnoj godini najveći broj pritužbi podnešen i evidentiran u odnosu na pravo na dobru upravu i pravnu zaštitu.

“Građani/ke su se žalili i na pravo na mirno uživanje imovine, zdravstvenu zaštitu, pravo obraćanja i pravo na odgovor, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoran pravni lijek, pravo na zaštitu životne sredine“, naveo je Bjeković.

Kako je kazao, analiza podnijetih pritužbi i dalje pokazuje da organi javne uprave još u dovoljnoj mjeri ne obezbjeđuju efikasnu zaštitu prava i na zakonu zasnovanih interesa fizičkih i pravnih lica, te da su i dalje česti slučajevi u postupanju i praksi organa javne uprave koji nijesu u skladu sa principima dobre uprave.

Što se tiče pravosudne nadležnosti, Bjeković je saopštio da je najveći broj pritužbi podnešen sa pozivom na povredu prava na pravično suđenje, odnosno na suđenje u razumnom roku, zatim povrede prava po osnovu zloupotrebe procesnih ovlašćenja, neizvršavanja sudskih odluka, te prava na pristup sudu.

Prema njegovim riječima, kao i prethodnih godina, najviše pritužbi je bilo na redovne sudove, zatim na državno tužilaštvo i javne izvršitelje.

Bjeković je rekao da je u okviru sektora Zaštita od zlostavljanja, bezbjednost i Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) formirano 239 predmeta.

On je pojasnio da su se pritužbe na Upravu za izvršenje krivičnih sankcija odnosile na pravo na zdravstvenu zaštitu, zabranu mučenja i surovog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, zabranu diskriminacije, na druga međunarodno zaštićena ili unutrašnjim zakonima garantovana prava uhapšenim osobama.

Bjeković je rekao da su, iako nije zapaženo masovno i sistemsko kršenje prava djeteta, i dalje uočljive razlike u ostvarivanju prava u odnosu na mjesto stanovanja (ruralne sredine).

“Svakodnevno su prisutni problemi u ostvarivanju prava u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite svih kategorija djece i dodatno pojačani kada su u pitanju ranjive grupe djece“, kazao je Bjeković.

On je naglasio problem vršnjačkog nasilja, nedostatak međusektorske saradnje i koordinacije, kao i odsustvo koherentnog preventivnog pristupa.

Bjeković je predstavnik diplomatskog kora upoznao da je i u ovoj godini najveći broj pritužbi za zaštitu od diskriminacije podnešen u oblasti rada i zapošljvanja.

On je istakao zabrinutost zbog učestalosti govora mržnje, netolerantnog i diskriminatornog govora, kao i sve češće targetiranje žena iz javnog života Crne Gore.

Predstavnici ambasada i međunarodnih organizacija su, kako je saopšteno, posebno interesovanje iskazali pitanjima u vezi sa stepenom poštovanja preporuka koje Zaštitnik upućuje nadležnim organima, negativnim trendovima u vezi sa statistikom porodičnog i vršnjačkog nasilja, kao i borbi sa govorom mržnje.

Navodi se da su teme interesovanja diplomatskih predstavnika bili i uloga Ombudsmana u unaprjeđenju ekoloških i zdravstvenih izazova i rizika, položaj djece u maloljetničkom pravosuđu, djece sa smetnjama u razvoju, ostvarivanju prava ranjivih društvenih grupa, uključujući Rome, Egipćane, LGBTIQ+ osobe, kao i žene u ruralnim predjelima.

“Naglašena je pozitivna uloga Zaštitnika u monitoringu ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa, posebno psihijatrijama, kao i u preventivnom angažmanu”, rekli su iz institucije Zaštitnika.

Bjeković je, dodaje se, upoznao diplomate sa procesom donošenja novog Zakona o Zaštitniku, čije donošenje je planirano ove godine, a kojim se očekuje unaprjeđenje nezavinsosti instutucije i dobijanje A statusa u procesu akreditacije pred Generalnim savezom nacionalnih institucija za ljudska prava /GANHRI/.

Tokom sastanka je, kako je saopšteno, razgovarano i o potrebi jačanja društvene kohezije, u čemu će biti angažovana i institucija Zaštitnika kroz projekte upravo sa međunarodnim partnerima, u prvom redu agencijama UN sistema.

Bjeković je rekao da se, umjesto procesa jačanja društvene kohezije dešava obrnuta stvarnost i događaji koji je narušavaju, ugrožavaju put izgradnje tolerancije i nenasilja i direktno negativno utiču na kulturu dijaloga.

“Sve ovo su vitalni elementi ostvarivanja faktičke, a ne samo formalne jednakosti utemeljene na zakonima“, poručio je Bjeković.

Skupu su prisustvovali amabasadori Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, rezidentni koordinator UN sistema, šefovi kancelarija UNICEF-a, UNDP-ja, UNHCR-a i Svjetske zdravstvene organizacije.

Učesnici su bili i predstavnici diplomatskih misija Delegacije Evropske unije, OSCE-a, Njemačke, Ukrajine, Češke, Srbije i Albanije.

