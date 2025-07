Bjeković izabran za člana Savjetodavnog komiteta SE

Podgorica, (MINA) – Komitet ministara Savjeta Evrope (SE) jednoglasno je u srijedu izabrao crnogorskog zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića za člana – eksperta Savjetodavnog komiteta za praćenje Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. To je, kako je saopšteno iz kancelarije Zaštinika, ujedno priznanje i potvrda dugogodišnjeg ekpertskog rada i iskustva sticanog na brojnim projektima i inicijativama za zaštitu ljudskih i manjinskih prava. “A takođe potvrda institucionalnog i personalnog doprinosa zaštitnika ovim procesima, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu”, dodaje se u saopštenju. Navodi se da se shodno pravilima sadržanimu u Rezoluciji SE CM/Res (2019)49, početak mandata Bjekovića u tom tijelu očekuje polovinom iduće godine. Iz kancelarije Zaštitnika su rekli da je Savjetodavni komitet nezavisno tijelo SE odgovorno za praćenje implementacije Okvirne konvencije o pravima manjina. Oni su naveli da se taj proces sastoji od detaljnih izvještaja za svaku zemlju, koji se usvajaju nakon postupka praćenja. “Postupak uključuje ispitivanje državnih izvještaja i drugih izvora informacija, kao i sastanke na licu mjesta sa predstavnicima vlade i nacionalnih manjina i drugim relevantnim društvenim akterima”, kaže se u saopštenju. Savjetodavni komitet se sastoji od 18 nezavisnih stručnjaka izabranih i imenovanih na četiri godine. Navodi se da, u skladu s Rezolucijom (2019)49 Komiteta ministara, članovi Savjetodavnog komiteta moraju imati priznatu stručnost u oblasti zaštite nacionalnih manjina. Članovi, kako se dodaje, moraju služiti u svom ličnom svojstvu, moraju biti nezavisni i nepristrasni i dostupni za efikasno djelovanje i rad u Komitetu.

