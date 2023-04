Biraju novo rukovodstvo Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Odbornici Skupštine Glavnog grada danas će, u nastavku konstitutivne sjednice, izabrati predsjednika lokalnog parlamenta.

Za tu funkciju predložena je Jelena Borovinić Bojović iz koalicije Za budućnost Podgorice.

Po završetku konstitutivne sjednice trebalo bi da bude zakazana nova sjednica, na kojoj će biti izabran gradonačelnik.

Očekuje se da za gradonačelnicu bude imenovana funkcionerka Pokreta Evropa sad (PES) Olivera Injac.

U novom sazivu gradskog parlamenta koalicija oko Demokratske partije socijalista ima 24 odbornika, PES 13, koalicija okupljena oko Demokratskog fronta 11, koalicija oko Demokrata šest, a URA četiri odbornička mandata.

