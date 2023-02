Bilčik: Izabrati i četvrtog sudiju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Šef Delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik kazao je da se nada da će Skupština uskoro izabrati i četvrtog sudiju Ustavnog suda.

“Dobre vijesti iz Crne Gore danas! Skupština je deblokirala Ustavni sud izborom troje novih sudija. Nadam se da će uskoro biti izabran i četvrti“, naveo je Bilčik na Tviteru /Twitter/.

On je poručio da je kultura dijaloga i kompromisa jedini put za napredak ka Evropskoj uniji.

