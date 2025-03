Bezbjednosna situacija potvrđuje značaj evropske perspektive regiona

Podgorica, (MINA) – Trenutna bezbjednosna situacija iziskuje veći stepen jedinstva u djelovanju svih aktera koji dijele demokratske vrijednosti i dodatno potvrđuje značaj evropske i evroatlantske perspektive Zapadnog Balkana.

To je poručeno sa sastanka ministra odbrane Dragana Krapovića sa novoimenovanim vojnim atašeom Evropske unije (EU) akreditovanim za Crnu Goru Alešom Minarikom, u okviru njegove nastupne posjete Ministarstvu odbrane.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Minarik je pozdravio progres koji je Crna Gora ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, sa fokusom na doprinos Zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici, kroz učešće pripadnika crnogorske Vojske u EU misijama i operacijama.

On je rekao da očekuje da će Crna Gora uskoro postati članica EU, što bi bilo benefitno ne samo za tu državu, već i sveukupnu regionalnu stabilnost.

„Saglasio se da trenutna bezbjednosna situacija iziskuje veći stepen jedinstva u djelovanju svih aktera koji dijele demokratske vrijednosti, ali i dodatno potvrđuje značaj evropske i evroatlantske perspektive Zapadnog Balkana“, navodi se u saopštenju.

Krapović je rekao da je uvjeren da će Minarik doprinijeti promovisanju modaliteta za jačanje saradnje Crne Gore sa EU na polju odbrane.

„Ministar je upoznao sagovornika sa dinamikom sprovođenja procesa sveobuhvatnih reformi koji je rezultirao dobijanjem pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u junu prošle godine, odnosno zatvaranjem tri pregovaračka poglavlja u decembru“, kaže se u saopštenju.

On je kazao da Crna Gora pozdravlja jačanje odbrambenog segmenta EU, kao preduslova za proaktivniju ulogu te organizacije u procesima koji bi u krajnjem doveli do postizanja dugoročnog i održivog mira na evropskom tlu.

„Istakao je značaj da, u eri aktuelnih gepolitičkih kretanja, Zapadni Balkan ostane u fokusu i Evropske unije i NATO-a, kako bi se preduprijedilo širenje malignog uticaja trećih strana u tom regionu“, navodi se u saopštenju.

Krapović je naglasio da se Crna Gora zalaže za jačanje regionalne stabilnosti kroz dijalog o otvorenim pitanjima, uz promovisanje evropske i evroatlantske vizije Zapadnog Balkana kao jedinog garanta sigurne budućnosti tog područja.

„Sa vojnim atašeom pri EU sastali su se i vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane Radmila Perović i predstavnici Generalštaba Vojske Crne Gore“, rekli su iz Ministarstva.

