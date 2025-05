Bez totalnih obustava saobraćaja od 21. do 26. maja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori od 21. do 26. maja neće biti totalnih obustava saobraćaja, povodom predstojećeg Dana nezavisnosti, saopštili su iz Uprave za saobraćaj.

Oni su kazali da se u tom periodu očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putevima.

„Obavještavamo javnost da na putevima koji su u fazi rekonstrukcije neće biti totalnih obustava saobraćaja od 21. do 26. maja“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave za saobraćaj su kazali da su izvođači radova koji budu angažovani tokom tih dana dužni su da radove organizuju na način koji omogućava nesmetano odvijanje saobraćaja, bez potpunih prekida, uz korišćenje odgovarajuće privremene saobraćajne signalizacije i opreme.

„Vozačima se savjetuje dodatna opreznost, kao i strogo poštovanje saobraćajne signalizacije, posebno na dionicama gdje su radovi u toku“, rekli su iz Uprave.

