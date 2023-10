Bez adekvatnih uslova za liječenje osoba sa mentalnim oboljenjima

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori ne postoje adekvatni uslovi za liječenje osoba sa mentalnim oboljenjima, a posebno djece kojima je potrebna hitna hospitalizacija, saopšteno je iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da, uprkos mnogim obećanjima, socijalni pacijenti za čijim je liječenjem prestala potreba i dalje žive u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru jer država za njihovo zbrinjavanje nema rješenje.

“Nije započeta izgradnja specijalne bolnice u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, u koju bi se izmjestili forenzički pacijenti i u kojoj bi se liječili zatvorenici”, ukazali su iz HRA.

Kako su naveli, neizvjestan je rok za završetak izgradnje nove Klinike za psihijatriju u Podgorici.

Iz HRA su rekli da nijesu ni obezbjeđeni smještajni kapaciteti za bolničko liječenje djece sa mentalnim oboljenjima, već se ona smještaju u države regiona, najčešće Srbiju.

Oni su apelovali na ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i pravde, ka oi Zavod za zapošljavanje Crne Gore i sve lokalne samouprave, da hitno, u okviru svojih nadležnosti, preduzmu mjere i aktivnosti predviđene Strategijom zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019-2023.

“Konkretno, da formiraju radnu grupu za izradu analize uslova i potreba za početak realizacije socijalnog stanovanja uz podršku u zajednici, da unaprijede funkcionisanje asertivnih timova koji su oformljeni pri Centrima za mentalno zdravlje i sprovedu analizu usklađenosti legislative u oblasti mentalnog zdravlja sa relevantnim međunarodnim preporukama na području poštovanja i zaštite ljudskih prava osoba sa mentalnim oboljenjima”, rekli su iz HRA.

S realizacijom tih aktivnosti se, kako su naveli u saopštenju, kasni jer je trebalo da se sprovedu još 2019. godine.

HRA je apelovala posebno na Ministarstvo zdravlja da hitno i ozbiljno pristupi pripremi nove Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, jer važeća ističe za tri mjeseca.

Iz ne NVO su kazali da nova Strategija treba da sadrži precizne informacije o tome koje sve aktivnosti iz prethodne Strategije nijesu ispunjene i zašto nijesu ispunjene.

Iz HRA su ocijenili da je neophodno dodatno obrazovanje stanovništva o mentalnim oboljenjima.

“Jer neznanje uzrokuje strah, sramotu i stigmatizaciju, koja doprinosi pogoršanju bolesti i tragičnim ishodima”, navodi se u saopštenju.

