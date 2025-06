Bespovratan novac iz EU fondova rezultat posvećene koordinacije IPA struktura

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je stavljeno na raspolaganje 80 miliona EUR bespovratne podrške iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA III), što je značajan iskorak u korišćenju fondova EU i konkretan doprinos u sprovođenju ključnih reformi uoči članstva u Uniji, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Vlada Crne Gore potpisala je prije dva dana finansijske sporazume sa EU vrijedne 80 miliona EUR, koji se odnose na višegodišnje operativne programe u oblasti zaštite životne sredine i zapošljavanja i socijalne inkluzije.

Iz Ministarstva finansija su kazali da je ovaj uspjeh rezultat predanog timskog rada svih institucija uključenih u IPA strukturu, uz kontinuiranu podršku Evropske komisije i posvećenost ostvarivanju strateških ciljeva Crne Gore na evropskom putu.

“Ova značajna bespovratna sredstva biće direktno usmjerena na reforme koje će unaprijediti kvalitet života naših građana – kroz jačanje zapošljavanja, socijalne uključenosti, zaštitu životne sredine i odgovor na klimatske promjene”, poručio je ministar finansija Novica Vuković.

Potpisivanjem ovih sporazuma, kako su naveli iz Ministarstva finanasija, potvrđen je uspješan završetak procesa akreditacije operativnih programa, čime se Crna Gora svrstava među države koje u kontinuitetu i sa sve većom efikasnošću koriste raspoloživa sredstva EU.

Državna sekretarka Milica Adžić kazala je da je ovo zajednički uspjeh Ministarstva finansija i svih članova IPA strukture – ministarstava rada, socijalnog staranja, ekologije, javnih radova i Zavoda za zapošljavanje, kao i primjer dobre koordinacije, timske saradnje i jasne evropske vizije.

“Zahvalni smo i na podršci Evropske komisije, koja je bila neizostavan partner u ovom procesu”, istakla je Adžić.

Iz Ministarstva finansija su kazali da je operativni program za zapošljavanje i socijalnu inkluziju, za koji je opredijeljeno 31,6 miliona EUR, fokusiran na jačanje društvene kohezije, povećanje zaposlenosti, naročito među mladima i ranjivim grupama, razvoj vještina usklađenih sa zahtjevima savremenog tržišta rada.

Kako je navodi u saopštenju, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, kao upravljačko tijelo, vodi sprovođenje inkluzivnih, održivih i razvojno orijentisanih politika, dok Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije nastavlja da unapređuje kvalitet i dostupnost socijalnih usluga, s ciljem poboljšanja životnog standarda najugroženijih građana.

“Zavod za zapošljavanje spreman je da sprovede mjere koje će omogućiti veću zapošljivost, aktivno uključivanje u društvo i smanjenje socijalne isključenosti”, dodaje se u saopštenju.

Operativni program za zaštitu životne sredine i klimatske promjene, sa budžetom od 48,5 miliona EUR, podržava projekte usmjerene na očuvanje prirodnih resursa, unapređenje sistema upravljanja otpadom, dostizanje evropskih standarda u oblasti životne sredine, u skladu sa Poglavljem 27 pregovaračkog procesa.

Kako je saopšteno, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), u svojstvu upravljačkog tijela, obezbijediće jačanje institucionalnih kapaciteta i podržati održivu i otpornu Crnu Goru, i nastojati da poboljša očuvanje prirodnih resursa i razvije bolji sistem za upravljanje otpadom.

“Pravilno korišćenje sredstava i realizacija projekata, sa posebnim akcentom na projekte usmjerene na održivi razvoj sjeverne regije, predstavljaju instrument za sprovođenje kvalitetnih politika u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, i doprinose ispunjavanju obaveza iz Poglavlja 27”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Ministarstvo javnih radova biti posvećeno efikasnoj, odgovornoj i transparentnoj realizaciji sredstava, sa posebnom pažnjom na činjenicu da su ulaganja u životnu sredinu jedan od stubova državne politike odgovora na klimatske izazove.

Iz Ministarstva finansija su rekli da će u narednom periodu, u međuinstitucionalnoj saradnji, biti definisana dinamika procesa ugovaranja sredstava i implementacija projekata, uključujući precizne i dostupne mehanizmime zaštite finansijskih interesa EU u Crnoj Gori.

