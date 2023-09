Besplatno i anonimno testiranje na seksualno prenosive bolesti

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ), povodom 4. septembra – Svjetskog dana seksualnog zdravlja, u prostorijama Savjetovališta za HIV, organizuje cjelodnevno besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B i sifilis.

Iz IJZ-a su rekli da za testiranje nije potreban uput, kao i da su brzi testovi i rezultati gotovi za pola sata.

Oni su kazali da je 4. septembar posvećen promovisanju seksualnog zdravlja kao osnove za sveukupno zdravlje i dobrobit pojedinaca, parova i porodica, kao i za društveni i ekonomski razvoj zajednice.

Kako su dodali, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definiše seksualno zdravlje kao “stanje fizičkog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog blagostanja povezano sa seksualnošću; to nije samo stanje bez bolesti, disfunkcije ili slabosti“.

“Seksualno zdravlje zahtijeva pozitivan pristup seksualnosti i seksualnim odnosima, a da bi se postiglo i održalo, seksualna prava svih osoba moraju biti poštovana, zaštićena i ispunjena”, kazali su iz IJZ-a.

Oni su naveli da je od velikog značaja redovna edukacija i informisanje o značaju očuvanja seksualnog zdravlja, seksualno prenosivim bolestima, kao i informisanje o metodama kontracepcije.

Iz IJZ-a su rekli da Svjetski dan seksualnog zdravlja predstavlja priliku da se organizuju brojne aktivnosti sa ciljem promocije seksualnog i reproduktivnog zdravlja, edukacije, informisanja i podizanja svijesti o značaju odgovornog seksualnog ponašanja, sprečavanja neplanirane trudnoće i seksualno prenosivih bolesti, poštovanja i zaštite prava svake osobe.

Kako su dodali, jedan od glavnih problema javnog zdravlja su seksualno prenosive infekcije i one se ubrajaju među najčešće infektivne bolesti u svijetu.

“Infekcije se, prije svega, prenose nezaštićenim seksualnim kontaktom sa inficiranom osobom, ali se ponekad mogu prenijeti i drugim putem, na primjer sa majki na njihovu bebu tokom trudnoće ili porođaja, ili putem krvi”, pojasnili su iz IJZ-a.

Oni su kazali da u najčešće polno prenosive bolesti spadaju kondilomi (HPV), hlamidijaza, gonoreja, sifilis, HIV, genitalni herpes, hepatitis B, trihomonijaza i stidne vaši.

“Seksualno prenosive infekcije ne izazivaju uvijek lako uočljive i karakteristične simptome, a kod pojedinih infekcija simptomi mogu u potpunosti izostati”, upozorili su iz IJZ-a.

Oni su naveli da se karakteristični siptomi odnose na promjene na koži i sluznici genitalnih organa, pojačani ili promijenjeni vaginalni iscjedak, teškoće sa mokrenjem, bol ili krvarenje prilikom polnog odnosa.

Kako su istakli, neke od polno prenosivih infekcija mogu dovesti do razvoja ozbiljnih komplikacija i trajnog oštećenja zdravlja kao što su sterilitet, maligne bolesti, pobačaji ili prenos infekcije na bebu.

“Testiranje i rana dijagnoza uz adekvatno liječenje su od izuzetnog značaja za sprječavanje širenja infekcije, ali i razvoja zdravstvenih komplikacija kod inficiranih osoba”, naglasili su iz IJZ-a.

Oni su naveli da su redovni pregledi važni i u odsustvu simptoma, a posebno kod promjene seksualnog partnera.

Iz IJZ-a su rekli da se danas većina polno prenosivih infekcija vrlo uspešno liječi, pri čemu terapija zavisi od uzročnika, a značajno je da se testiraju i liječe i partneri osobe kod koje je dijagnostikovana polno prenosiva infekcija.

“Preporuka je da se osoba kod svake sumnje obavezno obrati ljekaru – ginekologu, dermatovenerologu ili urolog kako bi se infekcije pravovremeno i adekvatno dijagnostikovale i liječile”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, obezbjeđivanjem adekvatnih informacija o seksualno prenosivim infekcijama i podizanje svijesti o mjerama prevencije i zaštite, smanjio bi se rizik od obolijevanja kao i širenje ovih infekcija u populaciji, naročito među mladim ljudima.

Iz IJZ- su rekli da se od seksualno prenosivih infekcija pojedinci mogu zaštititi zdravstvenom edukacijom i kasnijim stupanjem u prvi seksualni odnos.

Oni su savjetovali odnos sa jednim provjerenim, odnosno stalnim partnerom kao i redovnu upotrebu kondoma kod svih vrsta seksualnih odnosa, kao i vakcinaciju za bolesti za koje postoje vakcine, kao što su HPV i hepatitis B.

Iz IJZ-a su savjetovali izbejgavanje seksualnih odnosa sa nepoznatim osobama, kao i pod uticajem alkohola i droga.

