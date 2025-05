Besplatni pregledi u okviru inicijative ranog otkrivanja melanoma

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) organizovaće, u okviru inicijative ranog otkrivanja melanoma, besplatne dermoskopske preglede mladeža bez prethodnog uputa ili zakazivanja, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Navodi se da će besplatni pregledi biti organizovani danas, sjutra, 15. i 16. maja, od osam do 14 sati, dok je Euromelanom dan predviđen za ponedjeljak, od 13 do 15 sati.

Kako je saopšteno, besplatni dermatološki pregledi građanima biće dostupni u 12 crnogorskih opština – Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Pljevljima, Herceg Novom, Baru, Ulcinjz, Budvi, Kotoru, Beranama, Bijelom Polju i na Cetinju.

Iz KCCG su rekli da pregledi omogućavaju pravovremeno otkrivanje sumnjivih promjena na koži, što je ključno za uspješno liječenje melanoma.

Ljekari i medicinske sestre Klinike za dermatovenerologiju, kako se navodi u saopštenju, tradicionalno aktivno učestvuju u globalnoj inicijativi ranog otkrivanja melanoma, malignog tumora kože, s posebnim fokusom na melanom, najagresivniji oblik raka kože, ali i nemelanomske tumore kože.

Medicinski direktor KCCG Đorđe Krnjević istakao je važnost ovih aktivnosti, naglašavajući da ta zdravstvene ustanova sa punom odgovornošću podržava inicijative koje doprinose unapređenju zdravlja građana.

Direktorica Klinike Mirjana Bakić naglasila je da je cilj podizanje svijesti građana o važnosti godišnjih dermatoloških pregleda, kao i redovnih samopregleda kože.

“Ove godine, inicijativa je dodatno proširena uključivanjem preventivnih pregleda za zaposlene u KCCG”, rekla je Bakić.

Ona je ukazala na mutidisciplinaran pristup gdje, kako je pojasnila, zajedno sa hirurzima za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, patolozima, onkolozima i radioterapeutima predstavljaju organizovan tim “od prevencije do terapije”.

Dermatovenerolog i uži specijalista onkologije, Ana Popović, podsjetila je da je melanom najređi, ali i najsmrtonosniji oblik raka kože i sa najvećom stopom rasta oboljelih u svijetu.

“I u Crnoj Gori svake godine bilježimo porast broja oboljelih“, upozorila je Popović, dodajući da se samo 20 odsto melanoma otkrije na vrijeme, iako rana dijagnostika omogućava izlječenje u više od 90 odsto slučajeva.

Popović, koja je Nacionalni koordinator Euromelanom kampanje, naglasila je važnost edukacije građana, naročito roditelja i djece, o zaštiti kože od UV zračenja.

“Djeca mlađa od tri godine ne smiju biti izložena direktnom suncu, dok stariju djecu treba štititi od deset do 16 sati, uz upotrebu krema sa visokim zaštitnim faktorom i odgovarajuću odjeću”, naglasila je Popović.

Kako je saopšteno iz KCCG, kampanja uključuje edukativni video spot i besplatne dermatološke preglede, posebno za osobe iz rizičnih grupa.

Dodaje se da inicijativu sprovodi Udruženje za dermatološku onkologiju Crne Gore, u saradnji s Euromelanoma Evrope i EADO, uz podršku Ministarstva zdravlja, KCCG, Univerziteta Crne Gore, Ministarstva sporta i mladih, kao i Fonda za zdravstveno osiguranje.

„U sklopu kampanje, u saradnji sa javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, građanima će biti omogućeni besplatni dermatološki pregledi u 12 crnogorskih opština – Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Pljevljima, Herceg Novom, Baru, Ulcinju, Budvi, Kotoru, Beranama, Bijelom Polju i na Cetinju“, kaže se u saopštenju.

Specijalista opšte i plastične i rekonstruktivne hirurgije, Zoran Terzić, kazao je da da je, kada se melanom otkrije u ranoj fazi, hirurškim uklanjanjem moguće potpuno izlječenje.

„Kod melanoma debljih od 0,8 milimetara obavezna je biopsija limfnog čvora stražara. Hirurško liječenje je važno i kod proširenosti bolesti“, naveo je Terzić.

Kako je saopšteno iz KCCG, u Crnoj Gori je, zahvaljujući posvećenosti struke i podršci institucija, ostvaren značajan napredak u dostupnosti savremene terapije za melanom, uključujući BRAF testiranje i terapije poput vemurafeniba, pembrolizumaba i kombinacije dabrafeniba i trametiniba.

„Te terapije omogućavaju bolje ishode za pacijente u ranim, ali visokorizičnim fazama bolesti“, kaže se u saopštenju.

Doktorica Nada Cicmil Sarić kazala je da u Crnoj Gori svi pacijenti sa melanomom imaju pristup savremenoj terapiji, kao i u razvijenim evropskim zemljama.

„Do sada je oko 100 pacijenata liječeno pembrolizumabom, a kod deset je zabilježen potpuni odgovor“, rekla je Cicmil Sarić.

Prema njenim riječima, uskoro će biti dostupna rana adjuvantna terapija za pacijente sa stadijumima 2B i 2C melanoma, što omogućava bolje ishode u ranim fazama bolesti.

„Planira se uvođenje ljekova za liječenje melanoma oka, a očekuje se da će biti dostupni za godinu”, rekla je Cicmil Sarić, dodajući da ti ljekovi predstavljaju pravu i, u mnogim slučajevima, jedinu nadu za pacijente koji se suočavaju s tom vrstom maligniteta.

Kako je istakla, napredne tehnike zračenja, poput radiohirurgije, omogućavaju precizno ciljanje metastaza u mozgu, čuvajući kognitivne funkcije pacijenta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS