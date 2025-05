Berane proslavilo Dan Evrope

Podgorica, (MINA) – Berane dokazuje da evropski duh ne stanuje samo u velikim gradovima i institucijama, već i u lokalnim zajednicama koje znaju da ulažu u obrazovanje, kulturu i solidarnost, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Berane je, uz umjetnost, sport i zabavu, proslavilo Dan Evrope.

„Beranski Trg „21.jul“ i Glavna gradska ulica pretvoreni su u pozornicu razigranih timova, evropskih simbola i sportskog nadmetanja u okviru „Evropskog đira – Igre bez granica“, koji su organizovali MEP i Opština Berane, uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori kroz projekat EU4ME“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Evropski đir okupio građane svih generacija – učenike, nastavnike i zvaničnike – u duhu evropskih vrijednosti koje se najbolje uče kroz igru, fer-plej i zajedničko djelovanje.

Gorčević je, kako je saopšteno, pohvalila Berane što iz godine u godinu dokazuju da evropski duh ne stanuje samo u velikim gradovima i institucijama, već i u lokalnim zajednicama koje znaju da ulažu u svoju djecu, u obrazovanje, u kulturu i solidarnost.

„Drago mi je i što sa vama mogu da podijelim lijepu i važnu vijest, a to je da je Crna Gora dobila prvu uplatu iz Plana rasta EU za Zapadni Balkan, u okviru kojeg ćemo naredne tri godine dobiti preko 300 miliona EUR“, navela je Gorčević.

Ona je kazala da će značajan dio tog novca biti uložen upravo u obrazovanje – nove škole i vrtiće, digitalizaciju.

„Plan rasta nije samo tehnička ili finansijska stvar, to je potvrda da je naš evropski put živ, da se krećemo naprijed i da EU vjeruje u nas“, poručila je Gorčević.

Proslava je, kako su naveli iz MEP-a, započela obilaskom izložbe dječjih radova na gradskom trgu, nakon čega je uslijedilo svečano otvaranje „Igara bez granica“.

Predsjednik Opštine Berane Đole Lutovac ocijenio je da su Igre bez granica sjajna prilika za promociju evropskih vrijednosti.

„Berane je Evropa. Lokalna uprava uložoće sve neophodne napore kako bi unaprijedila stanje u svim oblastima i poboljšala kvalitet života građana“, istakao je Lutovac.

On je rekao da se aktivno odnose i učestvuju u svim raspoloživim programima EU koji su im dostupni.

„U prethodnih nekoliko mjeseci učestvovali smo u pozivima Cerv, Kreativna Evropa, Interreg Europe, Interreg Adrion, bilateralni i trilateralni pozivi“, dodao je Lutovac.

Predstavnica Delegacije EU, Malgorzata Skocinska, naglasila je da su ponosni što su sve crnogorske opštine odlučile da ove godine obilježe Dan Evrope zajedno.

Prema njenim riječima, Dan Evrope označava početak mira i jedinstva u Evropi.

Dan Evrope, kako je rekla Skocinska, nikada nije bio samo obilježavanje istorijske Šumanove deklaracije donijete prije 75 godina, već živi podsjetnik na to kako društvo može izgledati kada se bira saradnja umjesto sukoba.

„Pokazuje da kroz dijalog, solidarnost i međusobnu podršku možemo graditi snažniju zajedničku budućnost. Vaše prisustvo danas potvrđuje da evropske vrijednosti nijesu samo ideali na papiru, već stvarnost koju živimo, kroz sport, zajedništvo, brigu o životnoj sredini i lokalni razvoj“, kazala je Skocinska.

U saopštenju se navodi da je veliku podršku i inspiraciju djeci pružio i sportista Vučić Dobrašinović, koji ih je podstakao da njeguju timski duh i ne odustaju od ciljeva.

Evropski đir je, kako je rekao, prilika da pokažu da i u malim sredinama kucaju velika srca, da imaju potencijal, da žele naprijed i da znaju kako do toga doći.

„EU nudi mnogo, i za sport i za omladinu i za razvoj naše zajednice. Na nama je da tu priliku iskoristimo, ali ne gubeći ono što jesmo“, kazao je bivši bokser iz Berana.

Iz MEP-a su naveli da su u „Igrama bez granica“, edukativno-sportskom programu, snage odmjerile beranske osnovne škole (OŠ) „Radomir Mitrović“, „Vuk Karadžić“, „Vukašin Radunović“ i „Donja Ržanica“.

Kako su kazali, titulu najboljih ponijeli su učenici OŠ „Vuk Karadžić“, kojima su zvaničnici uručili medalje i nagrade.

„Dok su se igre odvijale u Glavnoj gradskoj ulici, predstavnici Ministarstva i Delegacije EU održali su sastanak sa predsjednikom Opštine u zgradi lokalne uprave, gdje je predstavljen i informativni centar „EU i tačka“ – novo mjesto za informisanje građana o evropskim programima i mogućnostima“, kaže se u saopštenju.

