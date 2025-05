Beranac uhapšen zbog prodaje marihuane

Podgorica, (MINA) – Beranska policija uhapsila je S.J. (22) iz tog grada, osumnjičenog da je prodao marihuanu jednom sedamnaestogodišnjaku, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija kod maloljetnika tokom kontrole pronašla pakovanje sa 10,3 grama marihuane.

Dodaje se da su policijski službenici došli do sumnje da je sedamnaestogodišnjak kupio marihuanu od S.J. za 40 EUR.

Iz policije su rekli da je S.J. nakon toga lociran i doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Berane.

„Kod njega je pronađen pomenuti iznos novca, a sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu je S.J. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

