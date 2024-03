Beranac uhapšen zbog prijetnji i napada na policajce

Podgorica, (MINA) – Beranac V.T. uhapšen je zbog sumnje da je prijetio, a potom napao policajce na službenoj dužnosti, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Beranama.

Kako se navodi, V.T. su uhapsili službenici Odeljenja bezbjednosti Berane, po nalogu dežurnog državnog tužioca iz ODT-a Marka Bojovića.

“Osumnjičenom V.T. se stavlja na teret da je prijetio policijskim službenicima, a potom ih napao dok su vršili službene dužnosti”, kaže se u saopštenju.

Iz ODT-a su rekli da je, nakon saslušanja, državni tužilac osumnjičenom odredio zadržavanje u trajanju do 72 sata.

Izviđaj je u toku.

