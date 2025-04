Beranac uhapšen zbog krađe alkoholnih pića iz marketa

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su R.N. (46) iz Berana, osumnjičenog da je u više navrata iz jednog marketa krao skupocjena alkoholna pića, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su krađu na štetu tog marketa rasvijetlili službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, preduzimajući mjere i radnje u cilju suzbijanja imovinskih delikata.

„Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa u produženom trajanju identifikovan je i uhapšen R.N, operativno interesantna osoba, povratnik u izvršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata i zloupotrebe droga“, kaže se u saopštenju.

R.N. je, kako se sumnja, u poslednjih mjesec naizmjenično dolazio u prvu ili drugu smjenu rada marketa i krao skupocjena pića.

