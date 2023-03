Begović: Povrijeđen advokat, dva radnika suda i tri građanina

Podgorica, (MINA) – U eksploziji u zgradi podgoričkog Osnovnog suda povrijeđeni su advokat Branimir Vukčević, dva radnika suda i tri građanina, kazao je predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović.

On je rekao da Vukčević nije životno ugrožen, da je njegovo trenutno zdravstveno stanje zadovoljavajuće i da ima gelere po nogama i vratu, prenosi portal Vijesti.

“U strašnoj je psihičkoj traumi, računam da će to proći. Nadam se da će to proći. Povrijeđena su i dva radnika suda i tri građanina”, kazao je Begović novinarima ispred Kliničkog centra Crne Gore.

On je naveo da u Višem sudu postoji kvalitetna kontrola i da u Osnovnom sudu postoji policija koja radi uredno, ali da svako može prilikom ovjere ući, a da ne bude kontrolisan da li kod sebe posjeduje neko nedozvoljeno sredstvo.

“O tome treba ozbiljno povesti računa. Vidjeli smo šta se danas desilo”, rekao je Begović.

Kako je ranije saopšteno iz policije, u eksploziji koja se dogodila oko 11 sati i 35 minuta, stradao je M.B. (39), a pet osoba je povrijeđeno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS