Bečič: Zajedništvo Crnu Goru čini veličanstvenom

Podgorica, (MINA) – Duh Uskrsa daje snagu i podsticaj da se gradi suživot na zemlji, na temeljima solidarnosti, saosjećanja i spremnosti na žrtvu za sve bližnje, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

Bečić je, kako je saopšteno iz njgovog kabineta, bio gost na svečanom prijemu u kripti katedrale u Topolici povodom katoličkog Uskrsa, na poziv nadbiskupa barskog monsinjora Roka Đonlešaja.

“Duh Uskrsa, praznika koji slavi pobjedu života nad smrću, daje nam snagu i podsticaj da gradimo suživot na zemlji na temeljima solidarnosti, saosjećanja i spremnosti na žrtvu za sve naše bližnje, kao najiskrenijem izrazu ljubavi”, rekao je Bečić.

On je kazao da je prisustvo predstavnika svih vjeroispovijesti misi jasan pokazatelj da savremena Crna Gora istinski vrjednuje multivjerski i multinacionalni sklad i da su svi njeni građani svjesni da ne mogu jedni bez drugih.

Prema riječima Bečića, zajedništvo Crnu Goru čini veličanstvenom.

“Samo uz međusobno poštovanje i očuvanje mira možemo prevazići izazove sa kojima se svi podjednako suočavamo, pokazujući vjeru u konačnu pobjedu dobra”, poručio je Bečić.

Prijemu su prisustvovali i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, glavni imam Medžlisa Islamske Zajednice Bar Muidin Milaimi i predsjednica Jevrejske zajednice Crne Gore Nina Ofner Bokan.

