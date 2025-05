Bečić: U VCG isključivo se cijene profesionalnost i integritet

Podgorica, (MINA) – U Vojsci Crne Gore (VCG) i sistemu bezbjednosti i odbrane isključivo se cijeni i mjeri kvalitet, profesionalnost, znanje i integritet, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović posjetili su danas kasarnu “13. jul” u Nikšiću, kao i manifestaciju “Vojska u vašem gradu”, koja je održana na Trgu slobode.

U zajedničkom saopštenju Bečića i Krapovića navodi se da su oni u kasarni obišli novi hangar i radionicu za višenamjenska vozila JLTV “Oshkosh”.

Bečić je poručio da maksimalno intenziviraju aktivnosti sa ciljem podizanja kapaciteta, unapređenja uslova i modernizacije rada.

Prema njegovim riječima, prošla su ona vremena kad su se vršile razne vrste diskriminacija po nacionalnom, vjerskom, ili bilo kom drugom ključu.

“Danas kao što vidite i u sistemu bezbjednosti i sistemu odbrane i VCG isključivo se cijeni i mjeri kvalitet, profesionalnost, znanje i integritet”, istakao je Bečić.

Kako je naveo, “podjele koje nijesu bile na ponos sistemu bezbjednosti i odbrane Crne Gore su iza nas”.

“Sada živimo jedno novo vrijeme gdje želimo da ozdravimo sistem, a sistem najbolje možete ozdraviti, reformisati i unaprijediti ako imate ljude”, naglasio je Bečić.

On je poručio da će iz godine u godinu značajno jačati kapacitete, ali da osnov svega, u svakom sistemu, a posebno u ovom su ljudi.

Bečić je rekao da se zato trude da unaprijede zarade i uslove, da sačuvaju i motivišu to zdravo iskustvo i profesionalne ljude koji postoje unutar sistema i da očiste sistem od svih nedozvoljenih uticaja.

“Tako da svi oni koji su u sistemu bezbjednosti ili sistemu odbrane imali ili imaju veze sa kriminalom, korupcijom, narkoticima, bilo kojim drugim nedozvoljenim uticajima, neka znaju, ako do sada sistem nije došao do njih da će doći u narednom periodu”, poručio je Bečić.

On je istakao da je pitanje integriteta na prvom mjestu.

Krapović je, kako je saopšteno, istakao značaj nastavka ulaganja u infrastrukturu i poboljšanja uslova rada.

On je kazao da će Ministarstvo odbrane nastaviti da ulaže u infrastrukturne projekte, sa ciljem da pripadnici VCG imaju adekvatne uslove za rad, boravak i obuku.

Prema riječima Krapovića, kasarna u Nikšiću ima ogroman potencijal koji će dodatno razvijati, uz poštovanje savremenih standarda i potreba Vojske.

“Posebna pažnja bila je usmjerena na obuku pripadnika VI kontingenta VCG koji uskoro idu u NATO misiju “Forward Land Forces” (FLF) u Bugarskoj, a koja se obavlja upravo u kasarni “13. jul””, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Bečić i Krapović istakli značaj angažovanja pripadnika VCG u međunarodnim misijama.

Krapović je poručio da VCG nastavlja da ulaže u modernizaciju i osposobljavanje jedinica, kako bi ravnopravno doprinosila kolektivnoj bezbjednosti u okviru NATO-a.

“Danas smo svjedočili visokom stepenu spremnosti našeg kontingenta koji će dostojno predstavljati Crnu Goru u Bugarskoj“, naveo je Krapović.

On je dodao da se današnja aktivnost u Nikšiću poklapa sa dva oglasa koji su u toku – za prijem novih vojnika i vojnikinja po ugovoru, kao i dobrovojnih vojnika i vojnikinja.

Krapović je rekao da pokušavaju da građanima približe sve ono što predstavlja VCG.

“Smatramo da pogotovo mladi treba da znaju što je i kakav je značaj sistema odbrane i kakva je privilergija i čast raditi u njemu“, kazao je Krapović.

U saopštenju se navodi da je komandant kasarne Danilo Delić prezentovao projekte rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih struktura unutar nikšićke kasarne.

