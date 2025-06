Bečić: Suspendovana još tri policijska službenika

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić kazao je da su, u okviru vetinga i nastavka sistemskih reformi u sektoru bezbjendnosti, još tri policijska službenika suspendovana.

„Donijeta je odluka o još tri suspenzije policijskih službenika, zbog postojanja sumnji na korupciju, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet droga, kao i drugih ozbiljnih smetnji koje onemogućavaju njihov dalji rad u policijskom zvanju“, rekao je Bečić.

Taj potez, kako je dodao, nije izolovan već predstavlja nastavak procesa institucionalnog oslobađanja bezbjednosnog sektora od svih oblika kriminalnih i drugih nedozvoljenih uticaja.

Prema riječima Bečića, Crna Gora ima odgovornost da vrati povjerenje građana u institucije i da bi to postalo stvarnost, neophodno je da zakon važi jednako za sve, i za građane i za one koji nose uniformu.

„Zato ćemo ovaj proces nastaviti odlučno, u skladu sa zakonom i u interesu javnosti, svjesni da jačina svake države počiva upravo na integritetu i kredibilitetu njenih institucija“, dodao je Bečić.

On je rekao da, onima koji pokušavaju da opstruiraju reforme i zaštite nezakonito, poručuju da pravda više nije selektivna.

„A interes države iznad je svakog pojedinačnog interesa. Svi koji su u službi zakona, biće poštovani. Svi koji su bili u službi kriminala, biće odgovorni“, rekao je Bečić.

On je dodao da Crna Gora mora i hoće imati profesionalnu, odgovornu i čistu policiju.

