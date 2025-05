Bečić: Suspendovana još četiri policijska službenika

Podgorica, (MINA) – Četiri policijska službenika suspendovana su danas zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije, kao i zbog utvrđenih bezbjednosnih smetnji za dalji rad u službi, saopštio je potpredsjednik Vlade i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju (BOK), Aleksa Bečić.

On je kazao da su službenici policije suspendovani u okviru odlučne i institucionalno vođene borbe protiv kriminala, korupcije i svih nedozvoljenih uticaja unutar sistema.

Bečić je rekao da su svim osobama kojima su do sada utvrđene bezbjednosne smetnje, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, odmah oduzete službene legitimacije, značke, oružje i cjelokupna oprema koja im je bila povjerena u okviru dužnosti.

“Prvi put u savremenoj istoriji Uprave policije sprovodi se sveobuhvatan i masovan proces provjere integriteta policijskih službenika, ne samo kroz formalne procedure, već i kroz analizu njihovog životnog stila, materijalnih resursa i bezbjednosnih smetnji”, naveo je Bečić.

On je dodao da nije dovoljno nositi uniformu, ako vrijednosti koje ona simbolizuje nijesu i lične.

“Hibridno djelovanje organizovanog kriminala, uvezano s pojedincima unutar institucija, više nikada neće imati zaklon u državnom aparatu, ma koliko se tome protivili pojedini činioci društveno-političko-medijske scene”, kazao je Bečić.

On je poručio da se proces čišćenja sistema od svih nedozvoljenih uticaja neće zaustaviti.

Bečić je rekao da očekuje da se taj proces nastavi još snažnije i dublje, do posljednjeg člana sistema koji je služio mafiji, a ne državi.

“Jer samo potpuno čist bezbjednosni sektor može garantovati građanima ono što im je godinama uskraćivano, povjerenje, sigurnost i pravdu”, istakao je Bečić.

Prema njegovim riječima, značku i autoritet države mogu i smiju nositi samo oni koji nemaju šta da kriju, ali imaju šta da brane, zakon, građane i čast profesije.

“U tom duhu, upućujem punu podršku i čestitke ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću i direktoru Uprave policije Lazaru Šćepanoviću, koji su pokazali da postoji snaga, znanje i hrabrost da se sistem mijenja iz temelja”, naveo je Bečić.

