Bečić: Sektor odbrane očistiti od svih koji su služili kriminalu i korupciji

Podgorica, (MINA) – Sektori unutrašnjih poslova i odbrane moraju biti do kraja očišćeni od svih onih koji su služili klanovima, korupciji, organizovanom kriminalu i švercu, a ne državi, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, Aleksa Bečić.

Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović prisustvovali su danas na Trgu nezavisnosti u Podgorici prezentaciji kapaciteta Vojske Crne Gore (VCG), u okviru kampanje „Vojska u vašem gradu“, koju organizuje Ministarstvo odbrane.

Kako je saopšteno iz Vlade, Bečić je istakao da je značajno unaprijeđen ekonomsko-socijalni položaj pripadnika VCG, a što se potvrđuje kroz konkretna povećanja zarada od početka ove godine, za vojnike po ugovoru, podoficire, oficire i civilna lica u službi.

On je naglasio da plata nije dovoljna, ako iza uniforme stoji nelojalnost sistemu.

„Zato želim da budem potpuno jasan: unutrašnji poslovi i sektor odbrane moraju biti do kraja očišćeni od svih onih koji su služili klanovima, interesnim grupama, korupciji, organizovanom kriminalu, švercu, a ne državi. Od svih koji su štitili interese mafije, a ne građana. Od svih koji su nosili uniformu, a radili protiv zakona”, poručio je Bečić.

Kako je kazao, ne može se graditi bezbjedna i stabilna Crna Gora dok u njoj postoje ljudi koji su radili za organizovani kriminal, a ne za državu.

„Svako ko to toleriše, skriva ili relativizuje, mora znati da nema i nikada neće imati moju podršku“, istakao je Bečić.

On je poručio da u tom poslu više nema neutralnih.

„Ili ste na strani zakona i države, ili ste na strani kriminala. A oni koji biraju da ćute, izabrali su pogrešnu stranu“, rekao je Bečić.

Krapović je podsjetio da je VCG jedan od najvažnijih stubova države.

„Ona nije samo simbol sigurnosti, već i garant mira, stabilnosti i dostojanstva svakog građanina”, poručio je Krapović.

On je naglasio i da su građani danas imali priliku da neposredno vide dio opreme sa kojom raspolaže Vojska, ali i razgovaraju sa našim pripadnicima o tome kako se sistem odbrane razvija, modernizuje i priprema za sve izazove u budućnosti.

„Vojska nije samo tehnika i oprema – njena srž su ljudi koji rade u sistemu odbrane i požrtvovano obavljaju svakodnevne aktivnosti“, rekao je Krapović.

Kako je kazao, zato su danas predstavili i mogućnosti za zapošljavanje u VCG.

„Svi oni koji su spremni da svoju snagu, znanje i odanost ulože u služenje narodu i državi, pronaći će svoje mjesto u našim redovima. Vojska traži najbolje među nama – ljude časti, discipline, znanja i hrabrosti. Takvi će u ovom sistemu dobiti zasluženo mjesto“, zaključio je Krapović.

