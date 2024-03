Bečić: Saradnja i međusobno uvažavanje nemaju alternativu

Podgorica, (MINA) – Saradnja i međusobno uvažavanje nemaju alternativu, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić u razgovoru sa ambasadorom Srbije Nebojšom Rodićem, ističući da se nada da će u fokusu odnosa Crne Gore i Srbije u narednom periodu biti teme koje spajaju, a ne one koje dijele.

Kako je saopšteno iz Vlade, Bečić je podsjetio da su porodične, kumovske i prijateljske veze između građana Crne Gore i Srbije jake i neraskidive i naglasio da na njih nikad nijesu uticale različite faze i varijacije u političko-diplomatskim odnosima dvije države.

“Nadam se da će u budućnosti kvalitet međusobnih odnosa naših građana pratiti i kvalitet političko-diplomatskih odnosa dvije zemlje i da će fokus biti na temama koje nas spajaju, na razvoju ekonomije, infrastrukture, evropske perspektive, a ne na temama koje nas dijele”, istakao je Bečić.

Kako je dodao, ne smije se zaboraviti da međusobno uvažavanje i saradnja nemaju alternativu ni “kad različito gledamo na određena pitanja”.

Bečić je kazao da je uvjeren da će istorijske veze i prijateljski odnosi između Crne Gore i Srbije nastaviti da se ogledaju u obostranoj spremnosti za politički dijalog.

“Uz poštovanje principa suvereniteta, integriteta i međusobnog uvažavanja, koji su osnov uspješnih međusobnih odnosa”, kazao je Bečić.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, Rodić je istakao da mu je čast što je na poziciji sa koje može doprinijeti poboljšanju odnosa Crne Gore i Srbije.

On je kazao da ga raduje što će, nakon “višegodišnje atrofije” u političkim i diplomatskim odnosima između dvije države, imati priliku da podigne političke odnose na nivo koji odgovara istorijski tradicionalno bliskim i prijateljskim vezama.

“Uvjeren sam da je pred nama uspješan period koji će biti posljedica obostranih politika i političkih opredjeljenja”, poručio je Rodić.

Iz Vlade je saopšteno da je Bečić, u razgovoru sa Rodićem, predstavio i ključne rezultate rada Vlade, posebno ističući one postignute u sektoru bezbjednosti.

On je ukazao na uspješno sprovedene akcije koje su rezultirale svakodnevnim razbijanjem lanaca krijumčarenja, zapljenom velikih količina cigareta i narkotika, hapšenjem članova kriminalnih grupa, bjegunaca od pravde, ali brojnih policijskih, carinskih i drugih državnih službenika i funkcionera.

To je, kako je ocijenio Bečić, najveći dokaz da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih i privilegovanih.

Naglašavajući da su vladavina prava i borba protiv organizovanih kriminalnih grupa temelj budućnosti i zajednička obaveza svih država, Bečić je kazao da je saradnja neophodna.

“Saradnja je nužna, kao i u slučajevima procesuiranja bjegunaca od pravde, odnosno uzajamnog procesuiranja i izručenja lica koja se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela, ali i onih koji su pravosnažno osuđeni za izvršenje teških krivičnih djela”, rekao je Bečić.

On je ukazao na primjer Svetozara Marovića, koji je, kako je naveo, po sopstvenom priznanju bio šef kriminalne grupe.

“Pravda se ne smije izigravati, država i institucije se moraju uvažavati, svako mora po zakonu odgovarati, jer vladavina prava mora uvijek pobijediti”, rekao je Bečić,

On je dodao da su to koraci kojima Crna Gora sigurno korača ka što skorijem članstvu u Evropskoj uniji (EU) koje, uz kredibilno NATO članstvo i razvoj regionalne saradnje, predstavlja strateško opredjeljenje države.

“Sada su naši kapaciteti maksimalno usmjereni na dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), kako bi uskoro počeli da zatvaramo brojna spremna poglavlja”, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora, kao najnapredniji kandidat za prvu narednu članicu EU, ima veliku odgovornost da promoviše demokratiju, vladavinu prava i evropske vrijednosti u regionu.

“Naša velika želja je da Crna Gora iskoristi šansu i kao prva naredna članica otvori vrata novog proširenja, kako bismo pomogli svim našim susjedima i prijateljima na evropskom putu, jer naša puna ispunjenost biće kada jednog dana kompletan Zapadni Balkan bude zajedno unutar EU”, poručio je Bečić.

Kako se navodi u saopštenju, Rodić je pohvalio rezultate nove crnogorske vlasti na polju deblokade pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ističući njihov značaj za evropski put.

“Vaši rezultati su zaista impresivni, stoga sam uvjeren da ćete u potpunosti opravdati povjerenje građana i da ću za vrijeme svog mandata biti svjedok istorijskih događaja u Crnoj Gori”, zaključio je Rodić.

